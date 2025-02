Jiří Weil, Vivre avec une étoile

Prague sous la botte nazie…

Dans une ville sans nom, dans un pays inconnu, Josef Rubíček vit dans la man­sarde d’une mai­son déla­brée où les murs dégouttent d’humidité. Pour se chauf­fer et cui­si­ner, il n’a qu’un petit poêle rond, fêlé, qui dégage peu de cha­leur. Pour se nour­rir, il n’a accès qu’à des ersatz de sau­cisse, des feuilles et du faux café. Il était un modeste employé de banque avant qu’Ils arrivent. Depuis, il s’isole, brû­lant peu à peu ses meubles, tout ce qu’il a sous la main. Il ne lui reste qu’un sac de cou­chage et un mate­las.

Il sub­siste dif­fi­ci­le­ment avec un tra­vail dans un cime­tière. Il vit avec le sou­ve­nir de Růžena, l’épouse d’un ami, l’amour de sa vie, un amour semble-t-il par­tagé. Il se remé­more les moments de com­pli­cité, les joies vécues, lui parle, demande son avis.

Et c’est le récit des jours sans fin, des pri­va­tions, de la peur, de l’angoisse face à l’inconnu. Ce sont les inter­dic­tions mul­tiples, les convo­ca­tions, les inter­ro­ga­toires inter­mi­nables pour ins­truire des dos­siers. C’est l’anxiété d’être convo­qué pour le Cirque, pour ces convois vers l’Est. C’est le quo­ti­dien d’un homme démuni, confronté à une condi­tion qu’il ne com­prend pas. Il fait face à des enti­tés, des dieux qui ont tout pou­voir. D’ailleurs, l’auteur place sys­té­ma­ti­que­ment des majus­cules quand il les évoque, les appe­lant Ils, don­nant des majus­cules à leur actions, à leurs déci­sions. Il doit por­ter l’étoile jaune, Ils ne lui laissent pas le choix. Et celle-ci com­plique encore une vie déjà bien pénible.

Il garde quelques rela­tions épi­so­diques, mais celle qui lui apporte le plus de récon­fort est celle de Tho­mas, un chat errant qui a choisi sa man­sarde comme point d’attache. Le roman­cier, avec son héros, aborde la ques­tion de la pos­ses­sion maté­rielle. Faut-il être entouré de biens pal­pables, gar­der ou aller plus léger? Ce sont les des­crip­tions de ces sacs de cin­quante kilos que les gens prennent lorsqu’ils sont convo­qués, alors que lui ne veut rien Leur laisser.

Paral­lè­le­ment, les Édi­tions 10/18 font paraître, du même auteur, Men­dels­sohn est sur le toit, un récit où le sar­casme le dis­pute à la tra­gé­die.

Avec Josef, Jiri Weil raconte ce qu’il a vécu lors de l’envahissement de la Tché­co­slo­va­quie par les armées nazies, l’occupation de Prague. Il a dû dis­pa­raître en simu­lant un sui­cide. Il le fait avec un ton déta­ché, un recul pour décrire des situa­tions bien rudes. C’est un homme qui a eu une exis­tence bien impi­toyable. Com­mu­niste, à Mos­cou, il subit les purges sta­li­niennes en 1935 et passe un an en réédu­ca­tion au Kazakhstan.

Un récit qui inter­pelle par son contenu, mais aussi par le déta­che­ment avec lequel cet effa­ce­ment est décrit.

serge per­raud

Jiří Weil, Vivre avec une étoile (Žívot s hvěz­dou) tra­duit du tchèque par Xavier Gal­miche, Édi­tions 10/18 n° 2764, coll. “Lit­té­ra­ture contem­po­raine”, jan­vier 2025, 312 p. — 8,90 €.