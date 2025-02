Nathalie Léger-Cresson, Flaques

Hors là, l’or, l’eau

Pour et à l’exception des enfants et de Claude Nou­garo, les auteur(e)s bien assis(e)s sauf dans un tel lieu, la flaque des­sine sa perte n’étant que moindre pour oser affi­cher une pré­ten­tion. Demeure ici une créa­trice d’exception et qui devient si reine à sa manière.

C’est un fait, et même si d’autres éten­dues aqua­tiques coulent d’une manière où d’une autre : la flaque dif­fé­ren­cie le tra­vail du deuil de celui de la mélan­co­lie de l’eau. Sans doute les canards peuvent s’y ébrouer pro­vi­soi­re­ment avant qu’elle se dis­sipe, mais avec Natha­lie Léger-Cresson elle devient la nar­ra­trice qui, par absorp­tion, s’infiltre parmi les humains dans le monde pour leur bien, en unis­sant la petite au grand.

Cette prose poé­tique et quelques vers tout aussi réus­sis per­mettent de recon­naître ce qui a été perdu un temps. Ici un tel sujet se creuse, se mange du dedans. Ecrire la Petite Flaque (sa nar­ra­trice) ou les flaques revient à tatouer notre vide là où l’eau méduse dans leurs essai­mages.

Habi­tuel­le­ment, nous n’y prê­tons guère atten­tion, sans cher­cher à com­prendre leur rôle en oubliant ses formes, volumes, cou­leurs, allures, ruses là où cha­cun peut trou­ver sa mime­sis et voire y boire. La nar­ra­trice et son sujet demeurent fidèles, parlent de la vie quand le cli­mat tourne de manière inquié­tante au beau fixe. Preuve aussi que l’écologie prend un beau brin d’humour. Et si la flaque s’estompe sou­vent ‚très vite elle demeure pour évi­ter notre fin.

Ecrire devient la ten­ta­tive de mettre des noms sur qui nous boit, nous suce — terre com­prise. Bref, l’écriture peut absor­ber l’eau en nous lorsque la déci­sion radi­cale qui nous habite l’impose et ce, grâce au risque de sa fémi­nité. Elle est dic­tée à tra­vers celle qui, par la concen­tra­tion d’une infi­nité de mots (Petite Flaque, son double & flaques), épongent et arrosent nos fan­tasmes. Elles nous affectent mais sous le mode de l’incompréhension sidé­rante. Natha­lie Léger-Cresson (dont le nom n’est pas ici un hasard) lui donne sens.

jean-paul gavard-perret

Natha­lie Léger-Cresson, Flaques, des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2025, 88 p. — 13,00 €.