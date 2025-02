Florence Cestac, Le démon de mamie ou la sénescence enchantée

Les joies et les tra­cas de la vieillesse

Lorsque paraît Le Démon de midi ou le chan­ge­ment d’herbage réjouit les veaux, Flo­rence Ces­tac fait sen­sa­tion car une femme osait expo­ser les vécus dus à son âge. Depuis, elle pour­suit presque tous les dix ans des points d’étapes dans la série qu’elle a bap­ti­sée Les démons de l’existence. Après Le Démon d’après-midi, Le démon du soir où la méno­pause héroïque, elle fait paraître ce nou­veau tome où Noé­mie, son héroïne allé­go­rique ‚le double de papier de l’auteure, aborde le sta­tut de grand-mère.

Elle croque avec appé­tit l’existence de ces mamies sous tous les angles, ne s’autorisant aucune cen­sure. C’est la confron­ta­tion avec les petits-enfants, depuis la nais­sance jusqu’à l’aube de l’adolescence. C’est la décou­verte effa­rée quand elle mesure que le bébé est devenu un consom­ma­teur effréné même s’il ne s’en rend pas compte. Elle dresse, en deux planches, tout ce que des parents achètent à un nouveau-né moderne.

Puis c’est le moment où le bébé devient un bam­bin et qu’il com­mence à impo­ser ses vues. Elle passe alors aux rela­tions avec ses propres parents qui sont en bout de course et qui ne la recon­naissent pas. Mais, il faut gar­der une vie sociale, faire des acti­vi­tés, du sport pour entre­te­nir ce corps qui se délite. Ce sont aussi les ren­contres, la recherche d’un par­te­naire et la sexua­lité, les approches sou­vent gros­sières, les défaillances physiques…

Le terme de sénes­cence est emprunté à une cita­tion d’un géron­to­logue, cita­tion reprise par Simone de Beau­voir dans son essai La Vieillesse. Avec un humour cor­ro­sif mais pétillant, Ces­tac met en scène des situa­tions qui sont dif­fi­ciles à vivre, mili­tant pour le droit de mou­rir dans la dignité. Elle assure son gra­phisme si par­ti­cu­lier, ses traits ronds, ter­ri­ble­ment expres­sif.

Avec cet album, Flo­rence Ces­tac expose des grands moments d’une par­tie de l’existence qui n’est pas spé­cia­le­ment réjouis­sante. Mais elle le fait avec une approche si per­ti­nente, si cocasse, qu’elle en gomme tous les aspects déplai­sants en fai­sant affleu­rer la ten­dresse, la douceur.

serge per­raud

Flo­rence Ces­tac, Le démon de mamie ou la sénes­cence enchan­tée, Dar­gaud, jan­vier 2025, 64 p. — 17,00 €.