Luisa Castiglioni, Hans Deichmann, Enzo Muzii & Umberto Riva, USA 1966

États-Unis d’ouest et l’architecture du pays

Luisa Cas­ti­glioni était une archi­tecte et une desi­gner ita­lienne. Réa­li­sa­teur, scé­na­riste, écri­vain et pho­to­graphe ita­lien, Enzo Muzii (1926–2014) a été une figure clé de la scène cultu­relle romaine tout au long de la seconde moi­tié du XXe siècle. Archi­tecte, desi­gner et peintre, Umberto Riva (1928–2021) est l’un des maîtres de l’architecture ita­lienne.

Élève de Carlo Scarpa, Riva a hérité de lui l’attitude artis­tique et arti­sa­nale du pro­jet, le goût pour les formes ouvertes et la sen­si­bi­lité pour une échelle opé­ra­tion­nelle qui s’étend du détail maté­riel au pay­sage. Son tra­vail va de la concep­tion d’objets et de lampes, où la lumière devient le pro­ta­go­niste, à des pro­jets de loge­ments urbains, en pas­sant par des bâti­ments pri­vés et publics, des ins­tal­la­tions d’exposition et une impor­tante paren­thèse picturale.

Au prin­temps 1966, les archi­tectes Umberto Riva et Luisa Cas­ti­glioni, le flâ­neur Enzo Muzii et le mécène Hans Deich­mann louent une voi­ture à San Fran­cisco pour par­cou­rir les États-Unis et pho­to­gra­phier l’architecture de Lud­wig Mies van der Rohe, Louis Kahn, Frank Lloyd Wright et bien d’autres. Ils visitent la Cali­for­nie et le Sud (Phoe­nix, Dal­las, Nouvelle-Orléans et Atlanta) avant de remon­ter vers Chi­cago et Phi­la­del­phie, pour atteindre New York après un mois de voyage.

Un Grand Tour fait de villes, d’architectures, de déserts et de ren­contres. Un voyage édu­ca­tif, mais aussi une décou­verte de l’Amérique à son apo­gée, cap­tu­rée en noir et blanc par un groupe de voya­geurs euro­péens culti­vés. Ce voyage a fait l’objet du numéro 17 de Zodiac, le maga­zine inter­na­tio­nal d’architecture publié par Oli­vetti, tan­dis que les planches contact conte­nant les pho­to­gra­phies des quatre voya­geurs n’ont réap­paru que récem­ment. Le livre retrace ce voyage et explore le contexte.

Leurs images sont tou­jours calmes et sub­tiles. Tout le contraire de ce que la plu­part des pho­to­gra­phies contem­po­raines peuvent être « en pleine figure ». C’est un petit bijou de tirage. Ces pho­to­gra­phies gardent l’espace cen­tral vide et jouent avec la lumière et l’ombre à la place, créant une pers­pec­tive qui rend l’image si fraîche et unique. Le tout avec une curio­sité insa­tiable pour les USA, pour la vie et un sens pré­cis des formes.

jean-paul gavard-perret

Luisa Cas­ti­glioni, Hans Deich­mann, Enzo Muzii & Umberto Riva, USA 1966, Hum­bolt Books, Milan, 2025, 88 p. — 20,00 €.