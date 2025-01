Cécilia Jauniau, Diaporama

L’image la plus nue

Ce qui fas­cine dans ce livre, suite d’une installation-exposition excep­tion­nelle, c’est que la beauté plus que la fas­ci­na­tion domine là où l’obscène est trans­formé par des varia­tions sur l’origine. Céci­lia Jau­niau, sous divers types de ten­sions propres à sus­ci­ter le mys­tère, ne les offre pas selon les pauses tra­di­tion­nelles. Un monde natu­rel (le nu) et arti­fi­ciel (for­ma­lisme des pauses) s’y mêlent. Si bien que ses por­traits de femmes sont à la fois figu­ra­tifs et pra­ti­que­ment abs­traits dans ce « dia­po­rama » sous forme de puzzle plus poé­tique que réaliste.

Sortant de son ergas­tule, le sexe fémi­nin ouvre son espace, don­nant son silence troué d’éclairs sans jamais de prise de vue au nom du dépit, rage ou pro­vo­ca­tion. Des toi­sons cernent le liseré des lèvres de celles qui laissent devi­ner leur corps, bat­tant le carpe diem des très riches heures d’une telle mise en image ori­gi­nale. Pour cer­tains, en de telles pho­tos le plai­sir tue, pour d’autres la beauté fascine.

Parfois, au bout de doigts fémi­nins, se touchent en de sub­tils mou­ve­ments les minutes à venir de l’intérieur. Une telle mise pour­rait com­men­cer par des caresses éter­nelles qui répon­draient après tout à des sol­li­ci­ta­tions ou des injonc­tions de voyeurs. Mais l’objectif de Ceci­lia Jau­niau com­plote et copi­lote avec ses modèles une autre enver­gure. Le fémi­nin y règne entre deux cuisses ruis­se­lantes en des céré­mo­nies plus larges, plus solen­nelles que celle de l’obscénité et de la perversion.

La vie dans ces rituels cha­loupe à flots, souffle sans qu’une tem­pête fasse rage là où rien ne se perd, sur­tout rien des pleins et déliés. Les cal­li­pyges sans répit hantent de leur inti­mité la plus secrète. Céci­lia Jau­niau, par ses images, en devient copiste et scribe, ne vou­lant être plus ailleurs que face au sexe. Elle reste la garante d’un tel délice d’existence, de charme et d’harmonie.

Face à de telles pho­to­gra­phies, ne soyons plus les condam­nés de temples reli­gieux qui veulent nous rendre cou­pables de la pire infa­mie. Celui du livre pivo­tant sur lui-même devient, avec tant de savoir-faire, un dévoue­ment et une sen­si­bi­lité extra-sensorielle. Tech­ni­cienne exem­plaire qui nous rend voyeurs admis enfin dans le seul club très recher­ché, son but est de satis­faire un échange qui, après chaque ren­contre, ne peut plus nous éloi­gner. Nous pou­vons envi­sa­ger com­ment nos routes peuvent encore se croiser.

De telles pho­to­gra­phies sont de tous les excès, de tous les exils. La créa­trice lutte contre l’oubli, tombe amou­reuse d’une femme et peut lui adres­ser les plus extra­or­di­naires lettres d’amour qui ne s’écrivent pas. Néan­moins, Dia­po­rama agit dans une nou­velle libé­ra­tion qui monte ici de plu­sieurs degrés. Ils se peut que beau­coup dési­rent jeter l’ancre der­rière cette sur­face bos­se­lée et rose où flambent au besoin des bûches de bou­leau. Elles vont à la bour­lingue dans ce pays plus chaud.

jean-paul gavard-perret

Ceci­lia Jau­niau, Dia­po­rama, Edi­tions de l’artiste, Paris, 2025.

en vente à la Gale­rie Arts Fac­tory, à la Musar­dine, et à la libraire Un Regard Moderne.