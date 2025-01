Sandrine Collette, Madelaine avant l’aube

« Une fille de faim »

Le der­nier roman de San­drine Col­lette tient peut-être du vieux conte sans attache his­to­rique défi­nie, ni lieux repé­rables avec ses per­son­nages de gueux et de sei­gneurs vio­leurs, cava­liers et chas­seurs. Il pour­rait être aussi la chro­nique d’une com­mu­nauté pay­sanne, vivant loin de tout, tra­vaillant la terre, la forêt, au fil des sai­sons.

Ou encore une fable ani­ma­lière puisque, pen­dant deux par­ties du récit, c’est le chien Bran qui se fait nar­ra­teur de la vie des hommes, jusqu’à sa mort. Enfin, l’épigraphe inau­gu­rale en latin « qui es in cae­lis », un nos­ter pater allu­sif, pour­rait annon­cer une prière adres­sée à la dou­leur et au salut.

Un pro­logue intro­duit le mal­heur à venir (par­tie quatre). Le roman tend son action vers cette mon­tée des désastres qui accablent les per­son­nages. Il y la vieille Rose, gué­ris­seuse du hameau, les jumelles Ambre et Aelis, leurs époux, le save­tier ivrogne, Léon et Eugène le valeu­reux, les trois gar­çons : Ger­main, Artaud et Mayeul. Les sei­gneurs du châ­teau, les Ambroi­sie père et fils ont droit de cuis­sage sur les filles de la contrée et asser­vissent les villageois.

Made­laine vien­dra bou­le­ver­ser l’ordre féo­dal, elle la petite sau­va­geonne, affa­mée, adop­tée par la famille des Mon­tées. Elle se rebelle jusqu’à tuer le fils Ambroi­sie, vio­leur fou. Elle sera la seule à prendre la fuite et à se sau­ver.

Ce qui fait la force de ce roman court, c’est la belle écri­ture du monde de la terre, des froi­dures ter­ribles qui anéan­tissent les espoirs de récolte, du monde des bêtes nour­ri­cières, des che­vaux que connaît si bien San­drine Collette.

Étran­geté de ce monde si loin du nôtre désor­mais. Les pay­sans ont déserté lar­ge­ment les cam­pagnes et notre ima­gi­naire poé­tique. Made­laine avant l’aube nous embarque dans les contrées per­dues de Buco­liques âpres et san­glantes.

Le roman a été récom­pensé par le Prix Gon­court des lycéens 2024.

marie du crest

San­drine Col­lette ‚ Made­laine avant l’aube, édi­tions JC Lattes, 2024, 250 p. — 20,00 €.