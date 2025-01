Les paysages intérieurs de Pascal Lemoine : entretien avec le musicien, photographe et réalisateur

Musicien-guitariste, pho­to­graphe et réa­li­sa­teur, Pas­cal Lemoine aime se connec­ter avec ses alter ego. Son pro­ces­sus créa­tif s’enracine dans ses por­traits où femmes ou hommes ne sont pas tels qu’ils appa­raissent. Cette approche se déploie à de nom­breux niveaux simul­ta­né­ment et la pho­to­gra­phie crée une « carte » émo­tion­nelle tra­vaillée par l’instinct plus que par le men­tal.

Pré­fé­rant le noir et blanc (par­fois les cou­leurs) et la lumière, sa pen­sée est foca­li­sée vers chaque indi­vidu. Un tel artiste est un être très phy­sique qui se recon­necte à la nature et aux autres pour trou­ver un sens à leur exis­tence L’accepter est l’un de ses défis. Il révèle celles et ceux que nous ne voyons nor­ma­le­ment pas. Pas­cal Lemoine est animé par sa sim­pli­cité et de mul­tiples niveaux de pos­si­bi­li­tés. Il reste curieux des pay­sages inté­rieurs et explore leurs dimen­sions invi­sibles et insaisissables.

Son tra­vail est fondé sur sa rigueur concep­tuelle et sa réso­nance émo­tion­nelle pour trans­cen­der le visible. Tout est impré­gné avec élé­gance et pré­ci­sion. L’œuvre est empreinte de mys­tère et de réflexion et devient la véri­table explo­ra­tion des marges de la per­cep­tion. Le regar­deur pénètre dans un espace où le visible dia­logue avec l’ineffable.

Voir son Face­book : PASCAL LEMOINE PROJET Réa­li­sa­teur & Pho­to­graphe / Rhône Alpes “Clip & Teaser ”

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

Evi­dem­ment l’envie de faire, de vivre. Et une envie aussi de lais­ser sa trace, quelque chose dont on se sou­vient. Bref et pour répondre plus jus­te­ment à la ques­tion : « L’envie de ».

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils m’animent.

A quoi avez-vous renoncé ?

Je vou­lais être une rockstar.

D’où venez-vous ?

D’une mère tos­cane, d’un père lorrain.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

La simplicité.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

Me connec­ter un moment avec la nature.

Qui êtes-vous devenu ?

Un père, l’homme qui a envie d’être res­pon­sable, et celui qui court tou­jours après ses rêves.

Com­ment définissez-vous votre approche du por­trait ?

J’espère ne pas pho­to­gra­phier l’apparence d’une per­sonne mais sa vie — par­fois plus « sombre » et avec bienveillance.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Celle de ma grand-mère et de son amour. Côté photo : la pochette Abbey Road des Beatles.

Et votre pre­mière lec­ture ?

Boule et Bill (rires).

Quelles musiques écoutez-vous ?

Patti Smith. Elle m’accompagne.

Quel est le livre que vous aimez relire ?

Deux livres de poche de pen­sées du Dalaï-Lama et un choix de poèmes de Rimbaud.

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Il était une fois en Amé­rique » et « Un long dimanche de fiançailles ».

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

L’enfant qui grandit.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

Très sin­cè­re­ment je ne sais pas. En règle géné­rale je dis les choses.

Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

La Cathé­drale de Véze­lay, ses vitraux blancs, la lumière divine qui se dégage de ce lieu, et aussi les scènes tour­nées ici pour « La grande Vadrouille ».

P.S. : J’ai dormi dans la chambre de Bourvil.

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez la plus proche ?

Ser­gio Leone, Clint East­wood, Mal­com Young de AC/DC, Eddie Van Halen.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un baiser.

Que défendez-vous ?

La veuve et l’orphelin.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

Elle ne me parle pas.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

L’amour à 200 %.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Com­ment entrez-vous dans l’image ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 27 jan­vier 2025.