Ponson du Terrail, Les drames de Paris — L’Héritage mystérieux

Quel roman-feuilleton !

L’Héri­tage mys­té­rieux est publié à par­tir de 1857 sous le titre Les drames de Paris en feuille­ton dans le jour­nal La Patrie, du 21 juillet au 4 octobre 1857, en 58 épi­sodes. Il paraît en for­mat relié en 1858. C’est dans la seconde par­tie de ce roman qu’apparaît Rocambole.

Pierre Alexis, vicomte de Pon­son du Ter­rail, est une figure incon­tour­nable du roman-feuilleton, genre qui fai­sait fureur au XIXe siècle. Écri­vain pro­li­fique, il a écrit quelques deux cents romans et feuille­tons entre 1850 (où il publie son pre­mier roman Les cou­lisses du monde dans le jour­nal La mode) et 1871, date de sa mort à 42 ans. On raconte qu’il se levait tôt, qu’il écri­vait les deux, trois ou quatre textes qui devaient paraître le len­de­main dans dif­fé­rents jour­naux. Il rédi­geait d’une traite, sans rature, ni relec­ture, ne sachant pas à l’avance la suite de l’intrigue. Cette verve l’a conduit à nombre d’approximations ame­nant la créa­tion du terme rocam­bo­lesque repris du nom de son plus fameux héros et qui signi­fie extra­va­gant, voire invrai­sem­blable. Mais ces textes ont tant de puis­sance, dégagent une telle éner­gie, que l’on passe allè­gre­ment sur ces petits défauts.

En 1812, la Grande Armée de Napo­léon est en déroute. Trois cava­liers essaient de se réchauf­fer : le colo­nel Armand de Ker­gaz, le capi­taine Feli­pone, son aide de camp et ami et Bas­tien, un hus­sard. Armand, gra­ve­ment blessé, est mou­rant. Il donne un tes­ta­ment, pré­paré avant la cam­pagne au Capi­taine, le fai­sant héri­tier de sa for­tune et l’engageant à épou­ser Hélène, sa jeune épouse pour don­ner un père au bébé qui vient de naître. Or Feli­pone nour­rit, depuis des années, une haine féroce envers son ami. Il le tue et tire sur Bas­tien. Quatre ans plus tard, il épouse Hélène et se débar­rasse d’Armand, le fils du Colo­nel, assu­rant lui-même sa des­cen­dance avec un gar­çon appelé Andrea.

Le récit se déporte vingt-quatre ans plus tard, à Rome, où Armand, un jeune sculp­teur, va devoir lut­ter de toutes ses forces pour sau­ver la femme qu’il aime car un ignoble aris­to­crate a des vues sur elle pour une ques­tion d’héritage…

Cette saga est une plon­gée pas­sion­nante dans le cœur du XIXe siècle car l’auteur emprunte, pour nour­rir ses textes, tout ce qu’il peut voir autour de lui. Et il le res­ti­tue sans freins, fai­sant état des opi­nions de l’époque, des situa­tions dans les mai­sons bour­geoises. Bien sûr, il intro­duit sans res­tric­tion de belles doses de secrets, d’épreuves phy­siques et sen­ti­men­tales, de com­plots, de tra­hi­sons, de rebon­dis­se­ments, d’actions et d’histoires d’amour contra­riés. Le récit est mené avec éner­gie. Le mode de paru­tion en feuille­tons, ces textes qui paraissent quo­ti­dien­ne­ment, doit géné­rer suf­fi­sam­ment de ten­sions pour faire reve­nir le lec­teur chaque jour. Le héros emblé­ma­tique de l’auteur appa­raît comme un bam­bin (terme employé par l’auteur) de douze ans sous les traits d’un jeune voyou.

Il faut féli­ci­ter les Édi­tions 10/18 qui donnent le texte ori­gi­nal, ne cor­ri­geant pas des opi­nions qui peuvent paraître aujourd’hui bien offen­santes. Car, quand on entend le lan­gage tenu par le sor­dide devenu le chef d’un Etat les plus puis­sants de la planète…

Un roman qui met en scène la lutte du Bien contre le Mal dans un com­bat épique, un récit dyna­mique que l’on suit avec passion.

serge per­raud

Pon­son du Ter­rail, Les drames de Paris — L’Héritage mys­té­rieux, Édi­tions 10/18, coll. “Clas­siques”, octobre 2024, deux volumes de 360 et 384 p. — res­pec­ti­ve­ment à 9,00 €.