Charles-Eloi Vial, Les lieux de Napoléon

Napo­léon chez lui et chez les autres

Scru­ter les lieux d’habitation n’est-il pas un excellent moyen de connaître la per­son­na­lité du pro­prié­taire? C’est à cet exer­cice que Charles-Eloi Vial se livre avec brio, d’une plume élé­gante et avec un esprit d’analyse péné­trant. Ainsi nous permet-il de décou­vrir une facette peut-être moins connue de Napo­léon à tra­vers les lieux que l’Aigle occupa depuis sa nais­sance jusqu’à sa mort, depuis la Casa Buo­na­parte jusqu’à Long­wood, en pas­sant par les palais de l’épopée.

Cette his­toire est d’abord celle d’une vie incroyable qui com­mence dans la mai­son fami­liale d’Ajaccio puis s’enfonce dans les affres d’un déclas­se­ment au moment de la Révo­lu­tion. Le futur empe­reur n’oublia jamais ces années de pau­vreté et les lieux de misère où il vécut. De cette expé­rience naquirent un désir de revanche sociale, une soif de luxe, une peur de tout perdre, une obses­sion de la pro­priété qui ne devaient jamais le quit­ter. La Mal­mai­son, en plus d’être la demeure liée à son grand amour, consti­tua la pre­mière marche vers l’ascension sociale.

Mais une fois au pou­voir, le Pre­mier Consul ne pou­vait se satis­faire de l’élégante mai­son de cam­pagne. S’enchaîna alors la liste des palais dans les­quels il jugeait néces­saire de rési­der afin d’y trou­ver une source de légi­ti­mité, lui qui avait pris la place des rois sans en avoir les ancêtres. Ce furent les Tui­le­ries bien sûr, unis­sant dans leurs murs la France de la monar­chie et celle de la Révo­lu­tion, théâtre indis­pen­sable de la comé­die du pou­voir et de la Cour impé­riale. Mais Napo­léon aimait le calme de la cam­pagne. D’où ce constant com­bat entre l’obligation de la repré­sen­ta­tion et le désir d’intimité. Il crut le résoudre en aimant tour à tour Saint-Cloud, Ram­bouillet, Tri­anon. Par­tout où les rois avaient laissé leur empreinte et où Napo­léon vou­lait impri­mer la sienne.

C’est en fait un por­trait com­plexe que dresse Charles-Eloi Vial, celui d’un empe­reur déchiré entre son goût du luxe et sa pin­gre­rie, à la fois “César et Har­pa­gon”, gon­flé d’orgueil quand il cou­chait dans les palais des sou­ve­rains vain­cus sans pour autant s’y ins­tal­ler, un “petit aris­to­crate déclassé” attiré par les demeures royales, et même par Ver­sailles qui demeu­rait tou­te­fois le lieu des vices de l’Ancien Régime. En fin de compte, un monarque qui finit par ne plus écou­ter per­sonne, coupé des réa­li­tés de la société, enfermé dans son propre mythe.

Ce livre, encore une fois une réus­site, ne se contente d’ailleurs pas de décryp­ter l’Empereur mais ana­lyse aussi la vague patri­mo­niale qui prit forme dès l’époque napo­léo­nienne et ne cessa de gon­fler par la suite, les lieux où vécut l’Aigle en consti­tuant une pièce majeure. La muséi­fi­ca­tion était en marche. Elle ne s’arrêtera plus.

fre­de­ric le moal

Charles-Eloi Vial, Les lieux de Napo­léon, Per­rin, jan­vier 2025, 560 p.- 26,00 €.