Mots d’elle

(Où s’envoler ?)

Les mots que tu pré­ci­pites dans le sel de la nuit actionnent la mol­lette des étoiles. A la péri­phé­rie de l’attraction solaire et de ses zones rési­den­tielles, ils cassent un mutisme effrayant et évoquent les désirs dont trop sont éteints d’un excès de cré­du­lité collective.

Ils deviennent des Orion et acceptent de trans­for­mer les couples en hypo­ther­mie conju­gale, repli inté­rieur et maquillage de l’indigence des cœurs. Grâce à eux, nous serons plus dociles. Par leur sens, ils inventent des jeux farouches pour connaître l’ivresse et le vertige.

Que le pres­tige du soleil s’exile, nous n’avons plus que lui. Vivons en vrac et par le son de ta bouche tu deviens la pre­mière venue depuis la pointe du Môle et sa baraque à frites.

jean-paul gavard-perret

Photo : Vino Pane