Georges Cathalo, On aura

Prin­cipe des réitérations

L’ité­ra­tion On aura crée une gri­se­rie. Certes, la for­mule est là pour faire le point sur l’existence. Mais par lui-même le sys­tème de reprises sem­bler mys­té­rieux. Il n’engrange pas ici moins lit­té­ra­lité : certes des faits sont patents mais eux-mêmes deviennent des condi­tions de consi­dé­ra­tions et des médi­ta­tions qui entraînent non seule­ment dans des pré­sences méta­pho­riques mais des trans­for­ma­tions là où, même avec le temps, le livre per­met de repo­ser, entre autres, « de fra­giles échéances » et « les contrats avec le des­tins».

Les deux mots du titre deviennent des invi­ta­tions mais aussi par­fois des rap­pels de détresse ou de joie, des exer­cices de len­teur et de vitesse dans les jeux plus ou moins du hasard au sein d’une exis­tence. A la fois mince mais pour­tant com­plet, ce livre passe du sombre au trans­lu­cide. En rien doux rêveur mais tra­vailleur imper­tur­bable, Georgres Cathalo prouve que ses qua­trains et ter­cets sont la résul­tante des unes aux autres selon une dia­lec­tique poé­tique. On sort enfin du pla­to­nisme : le sens prend un aspect dif­fé­rent là où s’ajoure de plus en plus le poids sur le pla­teau de l’existence.

Ces poèmes sont inci­sifs tout en demeu­rant dia­phanes, réels tout en deve­nant images et des épis­té­mo­lo­gies du monde. Georges Cathalo comme sou­vent reste ici l’inspirateur et le créa­teur de la vie secrète et du réel qui devient une lite­rie qui découvre - même si l’auteur ne reste pas cou­ché pas­si­ve­ment. Son livre oscille en un double mou­ve­ment de dif­fu­sion et d’absorption. L’écart entre ces deux termes n’est pas si éloi­gné que cela. L’objectif reste tou­jours le même : s’éloigner des vul­gates esthé­tiques ou idéo­lo­giques en choi­sis­sant des «prises » attendues.

De tels poèmes per­mettent des études aussi phy­siques que méta­phy­siques et des inter­ac­tions entre la matière et l’esprit, dehors et dedans. Ils pro­duisent de la cou­leur et créent divers types de volumes en un arrêt du temps comme en sa mise en mou­ve­ment. C’est aussi une manière pour l’auteur de deman­der quels sont ses êtres qui se sou­viennent de leur oubli. Et ce, à tra­vers une ten­sion et un apai­se­ment gran­dis­sants là où la poé­sie n’est pas nar­ra­tive : elle invente des « récits » — et pas for­cé­ment des histoires.

jean-paul gavard-perret

Georges Cathalo, On aura, Edi­tions Encres Vives, Fron­ti­gnan, n° 545, 2015, 12 p. — 6,60 €.