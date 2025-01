Flavio Favelli, Nuova Mixage Up (exposition)

Embou­teillages

Flavio Favelli, l’un des artistes ita­liens les plus inté­res­sants de sa géné­ra­tion et pen­dant de nom­breuses années l’un des prin­ci­paux pro­ta­go­nistes de l’art contem­po­rain en Ita­lie. Le Flo­ren­tin tra­vaille avec atten­tion et rigueur sur la rela­tion entre le contenu et le conte­nant en uti­li­sant des maté­riaux recy­clés et des meubles d’époque, créant des ins­tal­la­tions envi­ron­ne­men­tales qui sont éga­le­ment effi­caces en tant qu’espaces d’usage public. L’exemple le plus repré­sen­ta­tif est l’installation et l’œuvre Nuova Mixage Up.

Elle se com­pose d’une série de grandes éta­gères en bois conte­nant 216 bou­teilles de liqueurs, de dif­fé­rentes formes et tailles, col­lec­tées au fil des ans par l’artiste. « Je les col­lec­tionne depuis de nom­breuses années. Ce sont des bou­teilles de spi­ri­tueux ita­liens dont j’ai enlevé les éti­quettes. Des bou­teilles his­to­riques qui ont connu une grande for­tune depuis l’après-guerre. Grap­pas, amers, liqueurs, ver­mouths, apé­ri­tifs, spi­ri­tueux ; chaque région d’Italie avait une grande tra­di­tion avec des entre­prises qui tra­vaillaient dur pour com­mu­ni­quer leur pro­duit avec des formes nou­velles, nou­velles et sédui­santes, qui entraient dans l’imagination col­lec­tive. », pré­cise Favelli.

Cette ins­tal­la­tion inter­roge la forme et l’esthétique de la bou­teille, tou­jours en arrière-plan par rap­port à l’étiquette. L’opération cherche aussi à mettre en rela­tion deux objets emblé­ma­tiques, livres et bou­teilles, qui ont mar­qué notre époque et celle de l’art pen­dant des siècles.

Cette expo­si­tion est donc dans la lignée de la poé­tique de Favelli, cen­trée sur l’utilisation d’objets pleins de mémoire, mais réas­sem­blés et recou­verts d’un sens nou­veau. Les éta­gères sans fond, posi­tion­nées au-dessus des armoires à biblio­thèque au centre de la pièce, appa­raissent comme un immense dia­phragme et une grande séquence de formes et de cou­leurs qui se confon­dront avec les livres en une seule vision d’ensemble.

jean-paul gavard-perret

Fla­vio Favelli, Nuova Mixage Up, Fon­da­zione Fede­rico Zeri, Com­plesso di Santa Cris­tina, Bologne, du 16 jan­vier 2025 au 28 mars 2025.