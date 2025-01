Jean Echenoz, Bristol

Un homme aimable

Dix-neuvième roman de pro­pos et sil­houette, Eche­noz fait d’un Bris­tol poly­sé­mique (puisque signi­fiant d’un port anglais, de fiches, et car­tons d’invitations) pré­nommé Robert celui qui reste presque ano­nyme et comme en noir et blanc tan­dis que les autres sont plus colo­rés. Il tient par ses che­veux entre autres mais avec très peu d’intérêt pour les femmes sauf pour quelques atten­tions envers elles avec un peu d’échanges plu­tôt muets.

Eche­noz nous amuse par son art d’écrire avec humour et com­pli­cité. Ici, un coup de foudre a lieu comme au cinéma et dans une suite de contra­dic­tions. Mais au moins il a tenté un tel coup sans que l’amour soit adhé­sif. Il ne colle pas, c’est un réflexe mais non sans recul là où les choses se font voire se fondent. L’auteur met le lec­teur dans sa poche en le pre­nant à témoin non sans plai­sir et mise en abyme.

L’ensemble pro­pose des vies ima­gi­naires sans gloire ni chute mais avec les incons­ciences qui s’obstinent afin que les per­son­nages soient sont accueillants ou fassent la gueule pour écrire cette ver­sion d’ « Un homme et une femme » sans amo­ra­lité (ni l’inverse) mais sur­tout avec un équilibre.

“Faire mouche” reste l’objectif à tra­vers la len­tille où où Eche­noz varie et joue pour nous amu­ser dans cette drô­le­rie contre la mélan­co­lie du monde. Chez lui, la vie n’est jamais paro­dique : elle est mar­quée d’affections plus que d’ironie là où tout est com­ment ce qui se fait et arrive. Nous pas­sons de la sorte en estrades diverses de lieux pro­duc­teurs de fic­tion. Ils créent des matrices docu­men­tées où se croisent des choses par­fois avec un voca­bu­laire scien­ti­fique pour appor­ter para­doxa­le­ment de la poé­sie à un tel toman.

jean-paul gavard-perret

Jean Eche­noz, Bris­tol, Edi­tions de Minuit, 2025, 208 p. — 19,00 €.