Alain Jadot, Mots menus

Exer­cices d’approximations

Dans ce livre, Alain Jadot, chas­sant le confort quasi abs­trait des mots, pro­pose une méthode, un che­min et sur­tout un menu orga­nisé où tout devient drôle — éven­tuels pro­blèmes intes­ti­naux com­pris.

Loin du pes­si­misme mais avec jeu, humour et humeur, l’auteur remet la spon­ta­néité de visions rem­pla­cées par l’amour des mots, leurs adjonc­tions, leurs bous­cu­le­ments. « Caprice des Dieux » et « Fruits du pécher » , filles de soie et piments forts sont pré­sents et qu’importe si même « le mou danse ». Car tout devient des évi­dences géné­reuses et douces dans nos poten­tielles agapes.

Le sens des mots se retrouve placé dans des situa­tions nou­velles. Ceux-là ne sont donc jamais pas­sifs et occu­pés à eux-mêmes sous la griffe pre­mière de leurs accep­tions. Ils se retrouvent à d’autres moments, moins dans leur vie inté­rieure que la nôtre.

L’amour ver­bal est lié au plai­sir de la vie dans le plus bel et jovial esprit. Ce qui nour­rit n’est certes jamais dégagé de la maté­ria­lité mais chaque mot et locu­tion méta­pho­rique baratte sa nomi­na­tions de mise pour chas­ser l’apparente défi­ni­tion et sa vio­lence (des trom­pettes de mort par exemple) par la dou­ceur des situa­tions quasi orgiaques en réplique aux for­mules faites et aux défi­ni­tions même des rémou­leurs (de moules) et son­deurs (d’eau plate).

A sa manière, Jadot déplace le rigo­risme des accep­tions, il les embarque pour la vie dans cette forme de drô­le­rie et géné­ro­sité ver­bale qui nour­rit le monde. Demeure dans de tels mots menus sous bris­tol le plus grand des plai­sirs. De lec­ture.

Bon appétit !

jean-paul gavard-perret