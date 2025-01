Didier et Lyse Tarquin, U.C.C. Dolores — t.06 : “Les yeux du Sans-Peur”

Quand la nature se défend…

À dix-huit ans, Mony quitte le couvent où elle a tou­jours vécu. Elle prend pos­ses­sion de l’héritage pater­nel, un vais­seau spa­tial : le U.C.C. Dolores. (Unité Cos­mos Cor­saire). Deux indi­vi­dus, qui ont tra­fi­qué avec son père, l’attendent. Ils vont être ses men­tors et elle va vivre, alors, une exis­tence par­ti­cu­liè­re­ment mouvementée.

Le vais­seau de Mony est blo­qué sur le pla­teau d’Omassamo, sur Tishala, une pla­nète dévas­tée. Ce pla­teau donne accès à une forêt qui, face aux attaques des­truc­trices de la guilde des mar­chands, a appris à se défendre. Et aujourd’hui, elle est le der­nier ter­ri­toire encore vivant sur cette pla­nète. Les tri­bus Was­saïs vivent en osmose grâce aux pos­si­bi­li­tés offertes par les Mantous-Batas, sorte de Reines. Et l’une d’elles est enfer­mée dans le Dolores.

Des Was­saïs, tentent de ren­trer dans le vais­seau. Alors qu’ils s’activent, arrivent Shar­kis, alias Sans-Peur, et son com­mando pour reprendre le vais­seau. Il est accom­pa­gné de Mony. Celle-ci a besoin d’argent pour répa­rer son Dolores et sau­ver sa fille très éprou­vée par l’atmosphère dan­ge­reuse de la pla­nète. Pour épui­ser ces plantes com­bat­tantes, Shar­kis fait lâcher des leurres. Les Was­saïs sont contraints de les défendre.

Mais quand Mony, cette tireuse d’exception, découvre que la cible que veut lui faire abattre Shar­kis est une enfant…

Pour faire de la science-fiction, les auteurs uti­lisent ce qu’ils ont sous les yeux, modi­fiant, défor­mant, ampli­fiant, sub­sti­tuant, tor­dant des faits, des états, des situa­tions, des actions pour les adap­ter à la vision appro­priée à leur récit. Et celui que pro­posent Didier et Lyse Tar­quin s’inspire de nom­breuses situa­tions comme l’atmosphère devenu irres­pi­rable, la des­truc­tion sys­té­ma­tique de la végé­ta­tion — voir la forêt ama­zo­nienne — la béto­ni­sa­tion à tout va, les pré­da­teurs inva­sifs…

Autour de ces élé­ments, avec une ima­gi­na­tion débri­dée, ils placent des rebon­dis­se­ments qui se renou­vellent sans relâche. Ils pro­posent des cadres d’action, des décors qui se suc­cèdent pour une his­toire plus que tonique. Ils placent des varié­tés de faune, de flore, des races nom­breuses et variées aux capa­ci­tés et connais­sances bien dif­fé­rentes mais très utiles pour faire croître la ten­sion et ins­til­ler un sus­pense gran­dis­sant. C’est un mael­strom de péri­pé­ties toutes plus attrac­tives les unes que les autres, des trou­vailles remar­quables tant pour les actions que pour les décors et inter­ve­nants, qu’ils soient huma­noïdes ou des règnes ani­mal et végétal.

Les planches, avec un des­sin concret, mêlent inven­tions de toutes natures, pro­po­sant une gale­rie magni­fique de pro­ta­go­nistes avec des tronches remar­quables. La mise en page est dyna­mique, les vignettes dis­po­sées de telle manière qu’elles ren­forcent le nar­ra­tif, offrant la vue sur des plans d’ensemble et met­tant l’accent sur des détails essen­tiels. Les pano­ra­mas de pay­sages sont superbes.

Ce nou­vel album de la série, emporte l’adhésion. On arrive à la der­nière planche, sou­lagé de voir en bas, à droite l’annonce du pro­chain épi­sode, à savoir Les Ombres d’Okotsha.

serge per­raud

Didier Tar­quin (scé­na­rio et des­sin) & Lyse Tar­quin (cou­leur), U.C.C. Dolores — t.06 : Les yeux du Sans-Peur, Glé­nat, coll. “24x32”, jan­vier 2025, 64 p. — 15,95€.