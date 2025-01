Ferdinando Scianna, La geometria e la compassione (exposition)

Le devoir de voir

La géo­mé­trie et la com­pas­sion ont a priori peu de choses en com­mun. Mais une prise de conscience sou­daine et dou­lou­reuse de faits connus ne suf­fit pas pour savoir, tant les choses qui existent, nous les igno­rons. C’est le rôle du « géo­mètre » - à savoir, le pho­to­graphe Fer­di­nando Scianna. Il découvre la misère qu’on ignore, ouvre de pistes de réflexions, des connexions, des visions différentes.

Au CMC – Cen­tro Cultu­rale di Milano –, l’artiste avec soixante tirages ori­gi­naux donne une voix à la dou­leur et à l’injustice. Cette expo­si­tion touche et sus­cite des émo­tions car le pho­to­graphe ne s’est pas limité à la docu­men­ta­tion. Osant sa sub­jec­ti­vité, il dépasse le semple effet de témoi­gnage. Ces images créent une vision per­son­nelle, plus sin­cère et intime, quitte à comp­ter non sur la « géo­mé­trie » mais ses fautes pour atteindre le but de tou­cher. « Une de mes grandes erreurs a été de ne pas en faire assez », écrit Scianna. Il a su les respecter.

jean-paul gavard-perret

Fer­di­nando Scianna, La geo­me­tria e la com­pas­sione, Cen­tro Cultu­rale di Milano, Milan, du 14 novembre 2024 au 18 jan­vier 2025.