Ici sont les dragons (Théâtre du Soleil / Hélène Cixous)

La guerre à l’échelle du grand spectacle

Décla­ra­tion de Vla­di­mir Pou­tine à la télé­vi­sion, en février 2022, qui jus­ti­fie et pré­cède l’invasion de l’Ukraine : pro­gres­si­ve­ment, son visage est déformé par la pro­tes­ta­tion spon­ta­née, sa voix s’étrangle dans le ren­fle­ment des sons. Les tableaux qui sont des­si­nés allè­gre­ment par la troupe nous ramènent à la Pre­mière Guerre mon­diale. À Petro­grad (Saint-Pétersbourg), on assiste à un ferment de révolte en 1917. La déci­sion du Tsar Nico­las II de répri­mer les aspi­ra­tions révo­lu­tion­naires par les armes pro­voque la chute du régime.

Le dis­cours inter­na­tio­na­liste de Lénine lève le peuple contre l’impérialisme bour­geois, contre la guerre et contre le gou­ver­ne­ment pro­vi­soire, enten­dant radi­ca­li­ser les acquis de la Révo­lu­tion. Goeb­bels inter­vient, notam­ment par sa lec­ture de Blasco Iba­nez. Nes­tor Makhno aussi, en quelque sorte écon­duit par l’histoire. Au cours de la seconde par­tie, le sort de l’Ukraine est en ques­tion, le soviet suprême cherche à réduire son aspi­ra­tion natio­na­liste, mais fina­le­ment sa décla­ra­tion d’indépendance en fait un ennemi de l’intérieur.