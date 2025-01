Serge Fino, Jules Matrat — Livre 2

Un retour bien douloureux

Charles Exbrayat est connu pour ses romans poli­ciers à la colo­ra­tion humo­ris­tique avec pour héros Imo­gène ou le com­mis­saire Romeo Tar­chi­nini. Mais il a aussi abordé nombre de thé­ma­tiques fai­sant une belle place à l’humain. Avec Jules Matrat qui paraît en 1942, la date n’est pas inno­cente, il montre les effets, autres que phy­siques, que les conflits armés infligent aux com­bat­tants et à leur entourage.

Jules Matrat est un pay­san de la Haute-Loire. Il est mobi­lisé en août 1914 et rejoint le front. Il laisse der­rière lui Rose, la jeune fille qu’il vou­drait épou­ser. Lorsqu’il part, elle lui pro­met de l’attendre. Dans les tran­chées, Jules fait connais­sance avec louis Agnin et une solide ami­tié se noue entre les deux. Ils par­tagent tout, les condi­tions d’existence pré­caire favo­ri­sant ce type de rela­tion.

C’est lors d’un assaut en que Louis est tué. Jules en peut admettre sa mort. Quand il rentre, démo­bi­lisé, en 1919, le sou­ve­nir de son ami le hante, lui fai­sant négli­ger ceux qui atten­daient son retour. Et même son mariage avec Rose…

Dans ce second volet de la tri­lo­gie, le récit revient sur les cir­cons­tances de la mort de Louis, le retour à la vie de pay­san du Jules et les rap­ports que le héros entre­tient avec ses proches. L’auteur et le scé­na­riste montrent les trau­ma­tismes qui affectent le per­son­nage. En 1919, le terme de syn­drome du stress post-traumatique n’existait pas mais il frap­pait de la même façon des sur­vi­vants. Et Serge Fino détaille le par­cours vers un retour à une vie nor­male sans craindre, à chaque minute, pour sa vie, sans vivre dans un envi­ron­ne­ment tra­gique.

Et c’est para­doxal dans la mesure où tous ceux qui sont chers au héros devraient être heu­reux de son retour, il y en a tant dont les corps sont res­tés dans la boue des tran­chées, mais c’est le cha­grin qui prime.

La mise en images, en cou­leurs directes, est réa­liste, est empreinte d’un ton très par­ti­cu­lier qui met en valeur les sen­ti­ments, la dou­leur de tous les pro­ta­go­nistes. Serge Fino use de nom­breux car­touches pour expo­ser les situa­tions, les res­sen­ti­ments, les inter­ro­ga­tions, les émo­tions qui sont, par ailleurs, par­fai­te­ment expri­mées tant par les mimiques des visages, la ges­tuelle que par le lan­gage cor­po­rel.

Si le roman était riche en désar­rois, Serge Fino réa­lise une adap­ta­tion par­fai­te­ment en accord avec le ton géné­ral du livre et met en lumière de belle manière tout ce que res­sentent le héros et ses proches.

serge per­raud

Serge Fino (scé­na­rio d’après le roman de Charles Exbrayat, des­sin et cou­leur), Jules Matrat — Livre 2, Glé­nat, coll. “24x32”, jan­vier 2025, 64 p. — 15,50 €.