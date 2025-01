Cafard n’a hommes et chat y ment

(Qu’attendre ?)

Au nom de l’humanité qui tient encore, enta­mons des pour­par­lers avec les rapaces. Ils nous obligent à res­ter laquais et nour­ri­ture entre leurs mâchoires, crocs et molaires. Nous ne sommes qu’un gâteau mais dans l’espoir qu’un tel bis­cuit sau­pou­dré d’un poi­son se met­trait à sauter.

Arrê­tons l’anthropophagie com­mu­nau­taire tant notre ser­vi­lité est grande et notre futur une plai­san­te­rie obs­cène. Les Ubu, levant un seul doigt, ajoute à nos errances une fausse allé­gresse au nom des aubes anciennes et des cré­pus­cules des jours. Leurs regards témoignent de leurs flammes tan­dis que nos bras, mains, jambes folles rament espé­rant un rivage.

La mort nous recon­naît. En fifres et tam­bours des trains qui conti­nuent nos trans­ports de bes­tiaux depuis plus d’un siècle. Qui, sous les châ­tai­gniers, regar­der pas­ser ? Plus loin, les noyés dans leurs bras embrassent la mer. Et les pen­dus portent leur nuit sur leurs épaules.

jean-paul gavard-perret

Photo Chris­tine Valcke