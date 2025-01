Federico Clavarino, Italia O Italia

Immo­bi­lité et immobilisme

Italia o Ita­lia est construit sur les ruines d’un empire non résolu, un lieu dans lequel les monu­ments peuvent être redi­men­sion­nés par le fait de les contem­pler de regar­der. Et toutes les prises de Fede­rico Cla­va­rino dans des villes ita­liennes sont ras­sem­blées pour créer un laby­rinthe et une médi­ta­tion sur le passé monu­men­tal du pays face à ce qui pèse sur son pay­sage actuel.

D’une ville à l’autre, que de contrastes et de simi­li­tudes ! À l’aide de la lumière et de volon­taires angles mal­adroits sur­gis à par­tir d’ombres, de sym­boles obs­curs. Sou­vent, le pho­to­graphe se penche sur l’immobilisme appa­rent de son pays et sur son inca­pa­cité à aller de l’avant par rap­port à son somp­tueux passé et par­fois à cer­taines ombres reli­gieuses mon­trées de manière iro­nique et sardonique..

De plus, des pay­sages urbains sort l’immobilité trans­for­mant ce qui est repré­senté dans un espace appa­rem­ment inha­bité. Res­tent néan­moins des frag­ments empreints d’humanité, que l’on peut trou­ver cachée dans l’invisible d’un décor, dans le geste d’une main, le seg­ment d’une colonne ou le mou­ve­ment décousu d’une per­sonne.

Et fina­le­ment, ces défauts de la réa­lité quo­ti­dienne, qui appa­raissent lorsque le temps est mis en pause par la caméra, finissent par révé­ler l’individualité d’un lieu qui semble attendre un nou­veau départ, ou plu­tôt un des­tin différent.

jean-paul gavard-perret

Fede­rico Cla­va­rino, Ita­lia O Ita­lia, Edi­tions Void, 2025, 136 p. - 42,00€.