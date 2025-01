Mario Benedetti, Poèmes d’amour : l’amour, les femmes et la vie : une anthologie personnelle

Amore

Pour Mario Bene­detti, l’amour veut dire et ce qu’il peut dans la parole humaine. Son sens réside dans une réso­lu­tion de signi­fi­ca­tions for­mu­lables. C’est, sinon la théo­lo­gie, du moins la méta­phy­sique du poète. Il s’agit de retrou­ver son axe avec une den­sité et une vision idéa­le­ment mys­tiques et une attente qua­si­ment banale : il faut que “ça” se dise pour par­ta­ger la convic­tion des retrouvailles.

Exit un réseau de cli­chés mais aussi la légende de l’amour voire son alié­na­tion liée à toute pra­tique de la langue pour le re-présenter en évo­ca­tions de petits faits (vrais ou ima­gi­naires) sans logor­rhée. C’est aussi résis­ter à l’amour en le défor­mant mais sans quelques bizarres mani­pu­la­tions ver­bale pour for­mer un sens qui ne vacille­rait pas sur lui-même mais se fixe en signi­fi­ca­tions stables.

La poé­sie de Bene­detti reste dense, ser­rée, solide : elle devient par étapes le ring où les for­mules se détruisent mais pour que l’amour tienne le coup, le long du che­min de pen­sée de l’auteur. Au besoin, en riant de qui tra­vaille à délier les symboles.

jean-paul gavard-perret

Mario Bene­detti, Poèmes d’amour : l’amour, les femmes et la vie : une antho­lo­gie per­son­nelle », édi­tions Unes, Nicce, 2025, 156 p. — 23,00 €.