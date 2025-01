D’Incise, Incendies

Anti­ci­pa­tion

Le nou­veau tra­vail solo de D’incise est là sans doute moins pour apai­ser qu’émouvoir les âmes. L’album inti­tulé « Incen­dies » arrive de manière (im)pertinente. Le thème et les pro­blèmes ici sont plus que cali­for­niens. Le feu prend de nom­breuses formes au moment où la décen­nie humaine se réduit en cendres.

« Incen­dies » est un mor­ceau qui chante les sou­bre­sauts d’un monde sur bat­te­rie. De même s’observe avec fas­ci­na­tion un incen­die, sa beauté et sa force des­truc­trice à la fois et s’écoutent ici des signaux ana­lo­giques enri­chis de satu­ra­tions pour don­ner nais­sance à l’espace créé à l’intérieur d’une stéréophonie.

Pour infor­ma­tion, le nombre de méga-feux aug­men­tera de 30% d’ici 2050 (selon un rap­port du Pro­gramme des Nations Unies qui dénonce éga­le­ment la pol­lu­tion sonore dans les villes comme un dan­ger crois­sant pour la santé publique). D’incise y répond par cette pièce fon­dée sur des signaux ana­lo­giques, enre­gis­trés à l’infini à tra­vers divers cir­cuits (filtres prin­ci­pa­le­ment) afin de créer de sub­tiles dif­fé­rences, mou­ve­ments et pro­fon­deurs sté­réo­pho­niques.

La musique res­pire tou­jours, un peu déca­lée, et les satu­ra­tions et les sif­fle­ments agissent sur le plan expres­sif et dramatique.

jean-paul gavard-perret

D’Incise, Incen­dies, Label, Insurb Records, 2025.