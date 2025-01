Celui qui défend la philosophie – mais pas que. Entretien avec Tristan Ledoux (Le nanti et l’usurpateur)

Venu dit-il « d’un acci­dent bio­lo­gique », Tris­tan Ledoux a renoncé à la vie sau­vage comme à la vie pro­gram­mée par l’I.A.. Et ce, à la recherche des mots par les idées – et inver­se­ment. Au nom de l’humanité, il ne cesse d’entamer des pour­par­lers avec les rapaces qui obligent à res­ter leurs laquais et leur nour­ri­ture. Pour eux, l’humanité n’est qu’un gâteau mais le seul espoir serait qu’un tel bis­cuit se mette à sau­ter ou à être sau­pou­dré d’un poi­son.

Bref, Tris­tan Ledoux arrête l’anthropophagie men­tale. Il fait recu­ler ses propres limites mais aussi notre ser­vi­lité en espé­rant – entre autres par la fic­tion — nous faire sor­tir de nos réserves et décer­ve­ler le Père Ubu. Et avec un tel auteur, Ulysse est tou­jours ici.

Entre­tien :

Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?

La pers­pec­tive d’une nou­velle jour­née à vivre. Par­fois d’un tra­vail à entre­prendre, à pour­suivre ou à terminer.

Que sont deve­nus vos rêves d’enfant ?

Ils se sont enfuis au contact de la réa­lité, comme chez la plu­part des indi­vi­dus, mais cer­tains ont trouvé le moyen de se dis­si­mu­ler dans les fic­tions que j’essaie de construire.

A quoi avez-vous renoncé ?

A la vie sauvage.

D’où venez-vous ?

D’un acci­dent biologique.

Qu’avez-vous reçu en “héri­tage” ?

Le désir de me débar­ras­ser de tout héri­tage, au sens paren­tal ou familial.

Un petit plai­sir — quo­ti­dien ou non ?

La décou­verte d’une belle idée motrice.

Com­ment définissez-vous votre humour dans votre écri­ture ?

Comme une sorte de sup­plé­ment que m’offrent les mots quand je les cherche avec suf­fi­sam­ment d’acharnement.

Quelle est la pre­mière image qui vous inter­pella ?

Le gros plan sur un mor­ceau de viande grouillant de vers dans « Le Cui­rassé Potem­kine » de Eisenstein.

Et votre pre­mière lec­ture ?

« Voyage au bout de la nuit » de Céline.

Quelles musiques écoutez-vous ?

Pro­ko­fiev, Debussy, Ravel, Miles Davis, Frank Zappa, Serge Gains­bourg, le jazz…

Quel est le livre que vous aimez relire ?

« La Colo­nie péni­ten­tiaire » de Kafka (mais il y en a tel­le­ment qui me viennent à l’esprit que j’ai beau­coup de mal à répondre…)

Quel film vous fait pleu­rer ?

« Pro­vi­dence » d’Alain Resnais.

Quand vous vous regar­dez dans un miroir qui voyez-vous ?

J’essaie de ne pas voir mon père.

A qui n’avez-vous jamais osé écrire ?

A mon père.



Quel(le) ville ou lieu a pour vous valeur de mythe ?

Dublin (à cause d’« Ulysse »).

Quels sont les artistes et écri­vains dont vous vous sen­tez le plus proche ?

Franz Kafka, Witold Gom­bro­wicz, Laszlo Krasz­na­hor­kai, Tho­mas Bern­hard Claude Simon, Samuel Beckett, Her­mann Broch, Régis Jauf­fret, William Faulk­ner… et René Magritte.

Qu’aimeriez-vous rece­voir pour votre anni­ver­saire ?

Un pied-à-terre à Paris !

Que défendez-vous ?

La philosophie.

Que vous ins­pire la phrase de Lacan : “L’Amour c’est don­ner quelque chose qu’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas”?

A peu près la même réac­tion que la phrase de Blan­chot sur le désir (« Qui désire entre dans l’espace où le loin­tain est l’essence de la proxi­mité »), c’est-à-dire que l’on a affaire à une belle impos­si­bi­lité, une impos­si­bi­lité qui nous défi­nit et qui mobi­lise tous nos plus déli­cieux / dou­lou­reux fan­tasmes. Com­ment peut-on don­ner quelque chose qu’on n’a pas ? Effec­ti­ve­ment, l’amour on ne l’a pas, on le fabrique au fur et à mesure. Et si le réci­pien­daire en vou­lait, ce ne serait pas de l’amour, mais quelque chose comme une marchandise.

Que pensez-vous de celle de W. Allen : “La réponse est oui mais quelle était la ques­tion ?“

Bien joué ! Elle me fait pen­ser à ces interviews-bidon où la caméra filme la réponse de pas­sants qui répondent à d’autres ques­tions que celles qui leur ont été posées.

Quelle ques­tion ai-je oublié de vous poser ?

Allez-vous conti­nuer à écrire comme un tâche­ron dans un monde où l’IA pro­met d’écrire la plu­part des livres qui seront ven­dus à plus ou moins brève échéance ?

Pré­sen­ta­tion et entre­tien réa­li­sés par jean-paul gavard-perret, pour lelitteraire.com, le 16 jan­vier 2025.