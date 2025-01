Hervé Commère, Dernier cri

Quel polar social !

Le per­son­nage prin­ci­pal retenu par le roman­cier n’attire pas spé­cia­le­ment l’empathie. Il est passé au ser­vice du grand capi­tal et, dans le début du récit, mène des actions peu relui­santes. Il part trom­per son épouse, qui sort d’un can­cer, avec une femme qui fut un amour de jeu­nesse. Cepen­dant, les dif­fé­rentes étapes, les nom­breuses actions qu’il sera amené à faire, les mul­tiples situa­tions qu’il aura à vivre, vont le rendre sym­pa­thique. Tou­te­fois, son édu­ca­tion, son passé peuvent expli­quer, don­ner quelques excuses à son atti­tude.

Hervé Com­mère, dans ce roman noir, va lui faire ren­con­trer les Invi­sibles, l’immerger dans ces popu­la­tions pauvres, pré­caires, ces tri­meurs de l’ombre, tou­jours sur le fil pour ne pas som­brer dans une plus grande misère. Il inter­roge sur les pen­sées que l’on peut avoir quand l’individu est sou­mis à des horaires dérai­son­nables : com­ment peut-on encore réflé­chir lorsqu’on cherche à sur­vivre, quel recul peut-on prendre quand on vit dans le dénue­ment le plus total ?

Rafi, au Ben­gla­desh, a pro­mis à Farah, sa jeune sœur, qu’elle fera le cham­pion­nat du monde de surf. Pour cela, il tra­vaille comme un for­cené dans des condi­tions innom­mables à blan­chir des jeans. Et l’immeuble, vétuste, s’effondre. Dans le sous-sol, les ouvriers sont coin­cés.

Étienne Rozier a changé de vie à 45 ans pas­sés. De poli­cier, il est devenu le sup­pôt d’une agence de lob­bying et a quitté sa vie de merde. Il fête ses 50 ans et un ami lui offre, il est ama­teur de motos, une invi­ta­tion pour deux jours au salon du tuning à Rot­ter­dam. Mais c’est l’alibi qui va lui per­mettre de rejoindre Anna Dufossé, une fille qu’il a connue lors de son ado­les­cence à Elbeuf et qu’il a retrou­vée, jour­na­liste, dans un cou­loir du Par­le­ment européen.

À Rot­ter­dam, les retrou­vailles sont tor­rides, leurs corps s’épuisent, se rejoignent. Lorsqu’il sort d’une douche pro­lon­gée, il trouve Anna étran­glée sur le lit. Il com­prend que tout va l’accuser. Il décide de dis­pa­raître pour trou­ver le meur­trier, son com­man­di­taire qui a voulu faire taire une jour­na­liste en passe d’écrire un livre choc sur l’industrie textile…

L’auteur pose le pro­blème, ces visions irré­con­ci­liables entre des éco­los qui défendent la dimi­nu­tion d’un bilan car­bone et des bouches affa­mées qui veulent tra­vailler pour sur­vivre. Car ce n’est pas 2050 qu’ils voient, mais le len­de­main, voire le jour même. Il met en lumière l’existence de ces esclaves des indus­tries tex­tiles dans ces pays loin­tains qui per­mettent des vête­ments à bas prix, mais à quel prix humain.

C’est un roman par­ti­cu­liè­re­ment docu­menté, appuyé sur du concret. Le roman­cier livre, en fin de volume, les mul­tiples ren­contres qui lui ont per­mis de struc­tu­rer de si belle manière son récit. Il donne le nom de jour­na­listes qui ont ins­piré le per­son­nage d’Anna et, effec­ti­ve­ment, lors de l’avancée dans la lec­ture, ce sont des figures, des noms, qui viennent à l’esprit (Je vous laisse les découvrir).

Dernier cri est un livre noir, à la lec­ture pas­sion­nante et pre­nante, avec une intrigue de haut niveau, mais que l’on referme avec un cer­tain malaise, avec une cer­taine culpa­bi­lité liée à l’ignorance, voire à l’indifférence quant aux réa­li­tés de l’existence de ces couches sociales.

serge per­raud

Hervé Com­mère, Der­nier cri, Fleuve noir, coll. “Poli­cier & thril­ler”, jan­vier 2025, 448 p. — 21,90 €.