Eloge du feu

Les der­nières œuvres poé­tiques d’Anne Sex­ton sur­passent en puis­sance ses recueils anté­rieurs. Ceux-ci étaient déjà incan­des­cents voire osés mais ici jaillissent sou­dain l’obscène et le sacré, l’urine et Dieu, bref le feu, le feu, le feu que, écrit-elle, « les hommes cachent ».

Accen­tuant « Tu vis ou tu meurs, Œuvres Poé­tiques 1960–1969 » parues dans la même mai­son d’éditions, au sein de tels accom­plis­se­ments ter­mi­naux se retrouvent l’âme et le corps tour­men­tés qui res­tèrent long­temps chez l’oubliée de la poé­sie amé­ri­caine du XXème siècle mais qu’elle moder­nisa à sa façon, loin des dogmes et des cha­pelles. Anne Sex­ton offre et réaf­firme en effet un nou­veau contenu, en marge des conven­tions de la morale des USA en trou­vant un malin plai­sir. Elle ren­ver­se un patriar­cat qui nour­ris­sait l’esclavage de négresses blanches et oies de la même cou­leur prêtes à se livrer corps et âme au pre­mier prince venu.

Le fond ici reste plus sau­vage que celui de ses textes anté­rieurs. La forme poé­tique déplace les lignes en vers où se mixent le volup­tueux et le sar­cas­tique dans ce qui tient d’une saga­cité et de la vio­lence. Anne Sex­ton se fait au besoin sor­cière des sor­cières et sour­cière du fémi­nin. Elle renou­velle sa vision à tra­vers ce qu’elle connut avec délice ou ter­reur : la famille, le désir et la sexualité.

L’acte poé­tique se veut intime et dévoile des secrets (proches du silence). Comme la per­ma­nence de vivre en exis­tence plé­nière en fixant un ins­tan­ta­née ren­voyait for­cé­ment au passé et au deuil tout en créant des sortes de para­bole : un chien mon­tant vers Dieu des­cend vers les hommes qui bru­lèrent Jeanne d’Arc. Elle ne cesse de vou­loir rat­tra­per quelque chose qui sem­blait déses­péré, foutu d’avance.

La poète retrouve les racines des trai­te­ments sor­dides du mas­cu­lin. Et dès qu’elle com­mença à écrire, elle sen­tit sa tra­jec­toire contre la lit­té­ra­ture et poé­sie clas­siques. Plus qu’une Vir­gi­nia Woolf ou qu’une Syl­via Plath, elle écrit ses intui­tions, consta­ta­tions et rêves dans une sorte de « Furor » contre les constric­tions et actes de contritions.

jean-paul gavard-perret

Anne Sex­ton, Folie, fureur et fer­veur, œuvres poé­tiques 1972–1975, trad. de l’anglais (US) Sabine Huynh, édi­tions des femmes — Antoi­nette Fouque, Paris, 2024, 268 p. — 22,00 €.