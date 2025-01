Par ici la sotie

(Quels locaux motivent ?)

Aban­don­nant leurs ori­peaux de la rai­son, ils sautent comme à la corde par des­sus leurs émo­tions en un temps fort, aboli de toutes les contraintes. Cha­cune ou cha­cun est per­mis­sion­naire de l’autre. Ils n’ont pas hésité à arra­cher et jeter à terre leurs der­niers vête­ments à voix basse, dans la nuit concave. Ils se sont donné à eux, aven­tu­reux, dépour­vus de frontière.

Nul ne vit leurs pre­mières flam­bées ni leur autel où fut célé­bré l’éclair fécond qui les porta jusqu’au seuil de l’aube. L’un s’encastra comme un mulet dans la croupe de l’autre, pha­raonne des fon­da­tions amou­reuses en l’espace d’un bat­te­ment de cœur, d’une jour­née vécue pour enva­hir corps et esprit jusqu’à la mon­tée de la lune et d’un glis­se­ment de ter­rain emporté par leurs caresses et leur conte.

Cette vio­la­tion et recréa­tion semèrent doute et peur avant que la confiance et l’espoir devinrent aussi urgents que trou­blants. Reve­nant à la rai­son, ils révè­le­raient leurs vraies nature. Mais le voudront-ils, et quand ? Pour l’instant, ils sont comme ils sont, amants sombres et réso­lus, au bord de l’eau dans l’aube rouge sang.

jean-paul gavard-perret

photo : Ser­gio Larrain