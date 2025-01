Stéphane Marchetti & Rafael Ortiz, Henri de Turenne — Sur le front de Corée

Le tra­vail d’un repor­ter sur le terrain

Albert Londres est un jour­na­liste qui a révo­lu­tionné le repor­tage avec des enquêtes reten­tis­santes. Il pri­vi­lé­giait le ter­rain et l’investigation plu­tôt que les dépêches et les com­mu­ni­qués offi­ciels. C’est en 1932, lors d’un retour de Chine, en pleine guerre sino-japonaise, qu’il dis­pa­raît, à 47 ans, dans l’incendie et le nau­frage d’un paque­bot.

Pour hono­rer son enga­ge­ment et sa mémoire, sa fille Flo­rise et des anciens com­pa­gnons créent le prix Albert Londres de la presse écrite et remettent la pre­mière dis­tinc­tion le 1er novembre 1933. C’est Émile Condroyer qui le reçoit pour La Mai­son du Grand Silence — Le Jour­nal.

Les Édi­tions Dupuis, en par­te­na­riat avec l’INA et Lumni Ensei­gne­ment, ont sou­haité mettre en lumière des textes cou­ron­nés par le plus pres­ti­gieux des prix jour­na­lis­tiques fran­co­phones. Cette nou­velle col­lec­tion, Prix Albert Londres, com­por­tera cinq volumes qui sont en cours de réa­li­sa­tion. C’est Henri de Turenne, et son tra­vail jour­na­lis­tique sur la guerre de Corée, qui inau­gure la série. Le pro­jet édi­to­rial est clair. Le texte primé est l’ADN de l’ouvrage. Mais l’album fait aussi revivre l’immersion de la, ou du, reporter.

Henri de Turenne, jeune jour­na­liste, est convo­qué par Mau­rice Nègre, le patron de l’AFP, en cette fin du mois de juin 1950. Les forces nord-coréennes ont envahi le Sud en accu­sant l’armée de Séoul et les Amé­ri­cains d’avoir fran­chi le 38e paral­lèle. Les Nations-Unies votent une inter­ven­tion mili­taire. Mau­rice Nègre demande à son jour­na­liste s’il veut cou­vrir ce conflit. Bien qu’il doive se marier dans un mois, il accepte. (Il ne revien­dra que huit mois plus tard.)

On suit alors le repor­ter sur le front avec dif­fé­rentes forces armées, à Tae­jon, à Fusan, dans la baie d’Incheon, à Séoul… C’est aussi la des­crip­tion des com­bats, des vil­lages bom­bar­dés, des exé­cu­tions, des dif­fi­cul­tés logis­tiques pour la rédac­tion et l’envoi des articles, l’omniprésence de la vio­lence, de la mort. Mais c’est éga­le­ment le récit de cette guerre, le contenu de ses articles pour racon­ter l’environnement, les contacts, les ren­contres, les ami­tiés, ses atti­tudes face aux évé­ne­ments, la peur res­sen­tie au contact de l’ennemi, les moments de détente.

Rafaël Ortiz qui a tra­vaillé dans le comics amé­ri­cain pos­sède l’art d’animer des scènes d’action, est fami­lia­risé avec le des­sin de sol­dats, d’armes. Aussi, avec un trait ner­veux et char­bon­neux, il rend compte de la saleté d’un conflit. Ses sol­dats sont boueux, pous­sié­reux et ne res­semblent plus aux fiers com­bat­tants après quelques jours au front.

Un dos­sier riche en archives com­plète brillam­ment l’album.

Cet album montre un jour­na­liste sur le ter­rain, la place où il devrait être, le cœur de son métier. Un pre­mier tome remar­quable qui fait vivre ce conflit méconnu par un témoin de pre­mier ordre. De plus, la veuve du jour­na­liste a mis à dis­po­si­tion du scé­na­riste des mémoires inédites.

serge per­raud

Sté­phane Mar­chetti (scé­na­rio) & Rafael Ortiz (des­sin et cou­leur), Henri de Turenne — Sur le front de Corée, Dupuis — Aire Libre, Coll. “Prix Albert Londres”, octobre 2024, 120 p. — 25,00 €.