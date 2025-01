Salvo, Arrivare in tempo

Réin­ven­ter l’art

Né en 1947 à Leon­forte dans la pro­vince d’Enna en Sicile, Salvo s’installa à Turin en 1956. C’est là qu’il s’engagea d’abord dans une pra­tique concep­tuelle liée au mou­ve­ment de l’Arte Povera de Turin et qu’il s’inspira éga­le­ment de figures inter­na­tio­nales telles que Sol LeWitt, Robert Barry et Joseph Kosuth.

En 1973, il revint à la pein­ture – comme dans les toutes pre­mières années de sa for­ma­tion artis­tique – mal­gré le fait que, dans les années 1970, la pein­ture était un mode de créa­tion artis­tique démodé. Au cours des quatre décen­nies de son tra­vail jusqu’à sa mort en 2015, Salvo n’a cessé de déve­lop­per des thèmes et des pré­oc­cu­pa­tions cen­traux dont l’étude de sujets et de lan­gages tra­di­tion­nels de l’histoire de l’art – pay­sage et nature morte.

Son uti­li­sa­tion de motifs récur­rents et de formes géo­mé­triques lui a per­mis de faire dia­lo­guer l’histoire de l’art (de Paul Cézanne à Gior­gio di Chi­rico) avec la repré­sen­ta­tion du quo­ti­dien (cafés, pay­sages urbains, ports).

De plus, ses recherches inces­santes sur la lumière, l’ombre, la cou­leur et la manière incarnent le pas­sage du temps et donnent nais­sance à une vision artis­tique envoû­tante. Le réa­lisme et le mys­ti­cisme s’y confondent.

jean-paul gavard-perret

Salvo, Arri­vare in tempo, JRP Edi­tions, 2015, 320 p. — 40, 00 €.