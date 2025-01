Lovecraft, c’est Husserl dans les catacombes et le produit de synthèse de toutes les magies

Inva­ria­ble­ment à la lec­ture de Love­craft, son monde ravit le nôtre. Il est un des rares écri­vains à s’emparer de l’univers d’autrui comme si la ter­reur qu’il éprou­vait, et l’étrangeté qui res­sort de son œuvre, s’immisçait dans le confort du réel, tou­jours répété et ano­rexique, que nous avons pris l’habitude de prendre pour une réa­lité : chez lui, le réel n’est pas la réa­lité, encore moins un para­doxe sty­lis­tique.

Love­craft est un rapt à lui seul ; il nous enferme en son sein pour per­ce­voir l’insignifiance de nos rado­tages sur ce qui se passe puisqu’il ne se passe rien dans ce qui se déroule sous nos yeux. Love­craft est un kid­nap­peur qui, une fois ses livres fer­més, nous libère de l’ignominie par l’horreur, en éter­ni­sant la hideur, le gluant et les sou­ter­rains comme aire de jeux et tri­an­gu­la­tion de l’angoisse et de la mort pour décou­vrir ce je ne sais quoi de plus aber­rant encore.

Dans De la magie, Gior­dano Bruno évoque la magie des pres­tiges « quand on entoure ces opé­ra­tions (de magie) de cer­taines cir­cons­tances qui les font appa­raître comme les œuvres de la nature ou d’une intel­li­gence supé­rieure, et ce afin d’emporter l’admiration par ces illu­sions ». La magie des déses­pé­rés, quant à elle, consiste à deve­nir « le vase ou l’instrument (d’un esprit), et paraître ainsi savant… Les déses­pé­rés accueillent eux les mau­vais démons… en usant de l’Art Notoire ».

Love­craft est le sty­liste de l’Art Notoire, celui qui consi­dère, dans La tombe,que « l’humanité a une vision men­tale trop limi­tée pour peser avec patience et intel­li­gence des phé­no­mènes » ; Love­craft, c’est Hus­serl dans les cata­combes et le pro­duit de syn­thèse de toutes les magies. Il pra­tique éga­le­ment la réduc­tion (ou Épo­chè) qui consiste à sus­pendre radi­ca­le­ment l’« approche natu­relle » du monde pour per­mettre l’accès aux « choses mêmes ».

Avec lui, on a envie de péné­trer « à n’importe quel prix dans la pénombre du sépulcre, dans ces gla­ciales pro­fon­deurs qui semblent » nous appe­ler. Il existe la dia­lec­tique entre Eros et Tha­na­tos mais on sait moins qu’il existe aussi ce sen­ti­ment de sur­vol de ces deux « impul­sions », non par leur syn­thèse, mais pas leur per­cep­tion imbri­quée, c’est-à-dire leur annu­la­tion par « l’ironie (qui) par­ti­cipe, sou­vent même, aux pires hor­reurs » comme dans La mai­son mau­dite près de laquelle la sil­houette de Poe prend trop de liberté avec son fantôme.

valery molet