Meilleurs voeux pour 2025 !

La rédac­tion du litteraire.com sou­haite une bonne et heu­reuse année 2025 à ses lec­trices et lec­teurs, avec tous les plai­sirs et décou­vertes livresques possibles!

Les nou­veaux temps étant signe de chan­ge­ment, nous vous infor­mons que le site du litteraire.com doit, pour des rai­sons tech­niques d’hébergement et de main­te­nance, faire peau neuve et adap­ter un mode de fonc­tion­ne­ment dif­fé­rent grâce aux efforts qui vont être déployées par notre col­la­bo­ra­trice sophie bonin

Ces modi­fi­ca­tions vont pro­ba­ble­ment engen­drer pour les semaines à venir des dif­fi­cul­tés d’accès au site, voire son inter­rup­tion tem­po­raire : merci à toutes et à tous de votre patience et de votre sou­tien dans le cadre d’une aven­ture qui dure depuis plus de 20 ans.

Et meilleurs vœux à vous toutes et tous et à vos proches pour cette année 2025 !

la rédac­tion du litteraire.com