Serge Lehman & Stéphane De Caneva, Les Navigateurs

Quand énigme artis­tique et mondes perdus…

En huit cha­pitres, Serge Leh­man entraîne son lec­teur dans une his­toire à la fois poli­cière, his­to­rique, pic­tu­rale, anté­di­lu­vienne, fan­tas­tique, avec des don­nées éso­té­riques. Il mêle constam­ment des don­nées réelles à des apports de fic­tion, réus­sis­sant à coor­don­ner les deux pour une belle véra­cité.

C’est ainsi qu’il fait état du cou­rant sym­bo­lique d’Odilon Redon. Celui-ci, sur­tout dans sa pre­mière période, uti­lise son art pour explo­rer des aspects de la pen­sée, la part sombre et éso­té­rique de l’âme humaine, les méca­nismes du rêve. Une lettre de Jean Coc­teau offre quelques indices aux trois amis… L’imaginaire trouve une bonne place avec ces mondes per­dus, des sources de mytho­lo­gie fan­tas­tique, l’usage d’œuvres d’art ouvrant vers un ailleurs. Il anime le par­cours d’un peintre fic­tif ins­piré de l’art d’Odilon Redon et de Gus­tave Moreau et construit un trio de gar­çons, puis d’adultes dont il détaille des fêlures, leurs rela­tions, leurs carac­tères avec maestria.

Paris, prin­temps 2010, trois amis apprennent le retour de Neige dans la rue du Pano­rama à Cla­mart. À l’âge de onze ans Maxime, Arthur et Sébas­tien se sont ren­con­trés dans cette rue et sont deve­nus insé­pa­rables. C’est quelques années plus tard que Neige Ago­pian appa­raît dans leur vie quand ses parents emmé­nagent. Elle entre dans leur vie pour onze mois, avant de par­tir en lais­sant un sou­ve­nir inou­bliable.

C’est donc la joie quand elle revient, vingt ans après, et s’installe dans la mai­son de ses parents. Lors de la soi­rée de retrou­vailles, elle montre à Max, celui dont elle a été la plus proche, une fresque décou­verte en enle­vant du papier dans la chambre paren­tale, un papier qui contient des fils de cuivre. Le peintre est vite iden­ti­fié. Il s’agit de Fer­di­nand Krebs, un dis­ciple d’Odilon Redon.

Quelques jours plus tard, depuis la rue, Max voit la sil­houette de Neige par la fenêtre de la chambre à la fresque, puis une énorme arai­gnée et entend un bruit épou­van­table. Il se pré­ci­pite mais ne peut que consta­ter la dis­pa­ri­tion de la jeune femme. Celle-ci appa­raît nue… dans le tableau.

Les trois amis engagent une quête riche en dan­gers et cau­che­mars, une course contre la montre pour retrou­ver leur amie, mais…

Le des­sin mêlant réa­lisme et fan­tas­tique est en noir et blanc, réhaussé de par­ties gri­sées. Avec un trait pré­cis, suf­fi­sam­ment détaillé pour inté­grer nombres de don­nées, il offre des pages cau­che­mar­desques, des décors d’une belle authen­ti­cité.

Serge Leh­man pro­pose un sus­pense d’une grande inten­sité, fai­sant entrer le lec­teur dans un uni­vers inso­lite, oppres­sant, voire effrayant. Il mul­ti­plie péri­pé­ties et rebon­dis­se­ments le tout dans un cli­mat anxio­gène à sou­hait. Le gra­phisme en noir et blanc de Sté­phane De Caneva ren­force magni­fi­que­ment cette atmosphère.

serge per­raud

Serge Leh­man (scé­na­rio) & Sté­phane De Caneva (des­sin), Les Navi­ga­teurs, Del­court, Coll. “Hors Col­lec­tion”, octobre 2024, 208 p. — 26,50 €.