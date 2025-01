Tristan Ledoux, Le nanti et l’usurpateur

Pitres en divers lieux

Écrire, pour Tris­tan Ledoux, semble s’assimiler à une pra­tique péri­pa­té­ti­cienne façon fic­tion et phi­lo­so­phie. Nous allons, avec lui, dans les zones du poé­tique et de l’imaginaire sans jamais nous défaire du poids et de la matière des choses et des êtres.

La langue inven­tive et fine crée une nar­ra­tion iro­nique et médi­ta­tive, en des situa­tions sau­gre­nues autant par l’ironie sous-jacente que par la den­sité légère de chaque récit. Dans chaque nou­velle rien n’est une mince affaire – même si elle est insi­gni­fiante . Plu­sieurs cas de figures peuvent l’illustrer.

Souvent, le récit semble déco­ra­tif mais l’essentiel domine sous pré­texte d’amorces, de trem­plins ou d’appels, signaux de départ, pro­messes. Mais il peut aussi arri­ver que, dans le feu de l’action, l’auteur demeure pro­vi­soi­re­ment en sus­pens mais juste là où une étin­celle se pro­duit.

Un psy­cha­na­lyste serait ravi d’analyser de telles nou­velles ! Mais peu importe qu’il aurait rai­son ou pas, la ques­tion n’est plus là. Nous ne sau­rons jamais si Moïse se lève ou se ras­sied après avoir sur­monté sa colère. Ce qui importe reste les acci­dents de détail. Ils remettent le marbre en mou­ve­ment dans ces fic­tions où existent des rendez-vous pré­li­mi­naires, des séances d’information où des portes entrou­vertes évitent de croi­ser l’auteur-livreur d’ivresses.

jean-paul gavard-perret

Tris­tan Ledoux, Le nanti et l’usurpateur, nou­velles, Edi­tions sans escale, 2024, 156 p. — 20,00 €.