Paolo Guiotto, Con Follia (exposition)

Il Maes­tro

Paolo Guiotto, peintre et sculp­teur reste un héri­tier autant de la tra­di­tion que de l’innovation. Sa sculp­ture « Corps Absent » est consi­dé­rée comme un chef-d’œuvre au sens absolu. Né à S. Donà di Piave, près de Venise, en 1934, Paolo Guiotto a fré­quenté l’école d’art Car­mini de Venise et, plus tard, l’Académie des beaux-arts. Il a com­mencé à expo­ser à Rome en 1960, avec une série d’images concer­nant l’énergie ato­mique. En 1973, il expose à la Bien­nale inter­na­tio­nale de Flo­rence. Les prin­ci­pales œuvres de l’artiste véni­tien, trans­planté à Rome, sont expo­sées au Museum of Modern Art de New York et à la Gale­rie des Offices de Flo­rence, au Palazzo Bra­schi de Rome et dans les grandes col­lec­tions internationales.

Après avoir tra­versé une longue sai­son d’œuvres, d’expositions dont le prin­ci­pal moyen d’expression res­tait la pein­ture, il se tourna à par­tir de 1986 vers la sculp­ture et créa ce qui était déjà consi­déré comme un chef-d’œuvre au sens absolu : “Le corps absent”. Le Palazzo Ros­pi­gliosi accueille le peintre, sculp­teur et pho­to­graphe à tra­vers cer­taines de ses œuvres les plus célèbres et des œuvres inédites jamais expo­sées aupa­ra­vant. La pièce la plus impor­tante qui donne son nom à l’exposition, demeure la « Folie blanche ».

Il s’agit d’une sculp­ture en résine dans laquelle la par­tie saillante du dos est reliée à la sec­tion de l’aile du puis­sant chasseur-bombardier. Les cuisses sont iden­ti­fiées par deux post-combustions éner­giques qui per­mettent de jouer plus de deux fois la vitesse du son. Le tout avec une réfé­rence sym­bo­lique à l’élégance de la forme et à la puis­sance de la pen­sée qui s’y opposent. Sont pré­sents aussi « Le Rouge — La pas­sion de l’amour », dans lequel l’art est la vie et « L’Éclipse » qui fas­cine par son appa­ri­tion et sa dis­pa­ri­tion avec une sur­prise conti­nue et un enchan­te­ment d’émotions.

jean-paul gavard-perret

Paolo Guiotto, Con Fol­lia, Palazzo Ros­pi­gliosi à Zaga­rolo, jusqu’en sep­tembre 2025.