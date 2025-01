Jacques Chessex, Le Jeûne de huit Nuits

Un prince

Jean et Fran­çois Ches­sex, ses deux fils, ont octroyé le droit aux édi­tions Trac­tions de publier Le Jeûne de huit Nuits, recueil de poèmes de Jacques Ches­sex publié en 1966 par les édi­tions Payot. Ce texte est réédité par Trac­tions avec les xylo­gra­vures et pein­tures de Laure Fede­ri­coni. Convain­cus de la pré­cio­sité du texte, les édi­tions pro­posent ici une relec­ture contem­po­raine. Cette œuvre de l’auteur suisse béné­fi­cie du dyna­misme des jeux typo­gra­phiques et de la réin­ter­pré­ta­tion de l’artiste.

Les thé­ma­tiques chères au poète se retrouvent ici dans un concen­tré d’images et de sen­sa­tions brutes, mer­veilleuses, bou­le­ver­santes. En effet, la nature, la mort, la culpa­bi­lité, la foi, l’écriture, l’absolu, le sexe sont arti­cu­lés comme les perles inégales d’un même col­lier. Le recueil est cha­pi­tré autour de plu­sieurs jeûnes, tous dans la réten­tion, la pré­ci­sion. L’écriture de Ches­sex y est cor­ro­sive, sublime. Elle détonne, avale, régur­gite, scande et fait chorale.

Elle offre néan­moins et jusque dans le moindre détail un grand spec­tacle, plus com­plexe qu’il y paraît. Et pour­tant, son balan­cier conti­nue mais l’horloge indique tou­jours les mêmes heures. Cha­cun répète tou­jours la même chose : ne pas remettre à demain ce qui peut se réa­li­ser aujourd’hui. Le tout en des biais constants : dans la plu­part des cas, les femmes sont sou­vent mar­gi­na­li­sées ou comme en péri­phé­rie : s’occupant des enfants pen­dant que les hommes se livrent à la prière protestante.

jean-paul gavard-perret

Jacques Ches­sex, Le Jeûne de huit Nuits, illus­tra­tions de Laure Fede­ri­coni, Trac­tions édi­tions, Lau­sanne, 2025, 100 p.- 25,00 €.