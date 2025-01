Mérédith Le Dez, L’Invention des miroirs

Les miroirs et leurs doubles

Méré­dith Le Dez, roman­cière sub­tile et dis­crè­te­ment lyrique, nous apprend la méfiance à accor­der aux miroirs. Sur­tout peut-être lorsqu’ils sont inven­tés. L’imaginaire devient leurs nom­breuses faces si bien que s’y regar­der est sans doute s’y perdre. La nar­ra­trice en incarne la par­faite image. Même si elle peut déce­ler sa vie écla­tée et sa psy­ché, quitte par­fois ici à s’identifier dans son passé à une jeune fille.

Dans les reflets ou jeux de miroir de cette fic­tion aux pro­fondes clar­tés non sans magie, le pré­sent reste plus incer­tain que le passé. En ce sens, ce der­nier demeure presque repo­sant… Mais la pré­sence de l’écriture prouve com­bien et com­ment Méré­dith Le Dez est poète plus que théo­ri­cienne du roman. Elle devient pré­cieuse et inso­lente pra­ti­cienne et laisse appa­raître divers états décou­verts lors des péré­gri­na­tions de sa nar­ra­trice. Tout s’y mélange sans mise en scène for­cée. Avec son atten­tion habile et son cou­rant poé­tique, l’auteure laisse join­toyer ou ondu­ler ce qui dans une exis­tence n’est pas préméditée.

Sans l’apparence désin­vol­ture de celles qui shootent en ins­tan­ta­nés lq réa­lité, Mere­dith Le Dez s’inscrit dans une voca­tion esthé­tique, sophis­ti­quée et réflé­chie pour faire par­ler le silence des âmes et leurs pro­fon­deurs cachées. Mais les corps leur donnent refuge tout autant. Pour preuve, la nar­ra­trice Lau­rence Métis (la presque bien nom­mée de manière laca­nienne) s’est bat­tue avec un trau­ma­tisme et vit la sym­pho­nie de ses jours en secondes et en tierces quel que soit son sujet : auto­por­traits, por­traits, pay­sages, objets.

Dans un tel cor­pus, la belle écri­ture crée une dénu­da­tion qui déplace les lignes de l’existence. Mais ce qui est écrit n’a rien d’exhibitionniste. Pour l’héroïne-narratrice, la vie tient par­fois à l’approximatif, au doute et aussi à un cer­tain espoir (du moins à la lec­trice ou lec­teur de le sup­po­ser…). Mais l’obsession du temps reste encore cen­trale là où une sorte de voile ouvre ou ferme ce qui peut arri­ver. “Patiente, patiente ma fille” est-il écrit dans cer­taines légendes. Mais ici le conte est dit.

jean-paul gavard-perret

Méré­dith Le Lez, L’Invention des miroirs, édi­tions des femmes, Antoi­nette Fouque, 2025, ‚207 p. — 18,00 €.