Franco Fontana, Rétrospective

Miroir du merveilleux

En soixante-cinq ans, Franco Fon­tana a publié une soixan­taine de livres, a orga­nisé un fes­ti­val de pho­to­gra­phies à San Marino et a animé de mul­tiples work­shops. Ses pho­tos dia­loguent avec tous les cou­rants artis­tiques du XXIème siècle : sur­réa­lisme, abs­trac­tion, mini­ma­lisme, pop art, etc.

II reste un pré­cur­seur et un pion­nier de la pho­to­gra­phie en cou­leurs et de lignes géo­mé­triques. Ses cadrages auda­cieux, sa volon­taire faible pro­fon­deur de champ, ses prises de vues plon­geantes, sa jux­ta­po­si­tion de teintes vives et contras­tées vont à l’encontre de toute la pho­to­gra­phie clas­sique pour bous­cu­ler le monde de la photographie.

A l’armée, grâce à un cama­rade, il décou­vrit la pho­to­gra­phie avec son Kodak Retina 3 et devint pro­fes­sion­nel en 1976 et, en auto­di­dacte, à l’âge de 46 ans, il trans­forme sa pas­sion en métier. Pour lui, la cou­leur est autant un moyen de docu­men­ta­tion qu’une expres­sion artis­tique. Mais il uti­lisa aussi le noir et blanc pour inter­ve­nir non seule­ment sur le cadrage mais aussi sur les tona­li­tés afin de cacher ou atté­nuer cer­tains détails pour jouer sur les dégra­dés de gris.

Mais le noir et blanc comme les cou­leurs ne « disent » pas la réa­lité : tout lui donne des accents merveilleux.

jean-paul gavard-perret

Franco Fon­tana, Rétros­pec­tive, Museo dell’Ara Pacis, Rome, jusqu’au 15 aout 2025,

Cata­logue Franco Fon­tana. Una Retros­pet­tiva, Fel­tri­nelli, Contrasto, 2025 — 37,00 €.