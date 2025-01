Serge Brussolo, Les dieux aveugles

Des humains face aux dieux

Les aven­tures de ce couple de héros débutent avec Le Tom­beau du roi Sque­lette, roman paru dans la col­lec­tion Anti­ci­pa­tion du Fleuve noir, en mai 1988. Avec Les dieux aveugles, Serge Brus­solo pro­pose une sixième équi­pée sau­vage du duo.

Shagan est un cul-de-jatte né avec cette infir­mité suite à un envoû­te­ment dont sa mère avait été vic­time. C’est un guer­rier. Il est asso­cié à Junia, une géante issue d’une race d’Amazones mau­dite par les humains. Elle le porte sur ses épaules. Si son corps, qu’elle ne cache presque pas, est mus­clé mais atteint d’obésité, sa tête est étran­ge­ment belle. Au cours de leurs aven­tures, ils se sont adjoint deux com­pa­gnons, Jôme le Noir, un sor­cier d’une mai­greur de momie et Artus, un lion pos­sédé par l’esprit d’un éru­dit décédé.

Ce nou­veau roman débute quand des armées se font face. Or, plu­tôt que res­sen­tir la peur, les com­bat­tants rient aux éclats et s’entretuent avec un bel entrain et dans la bonne humeur. Sha­gan ne se démarque et par­ti­cipe au mas­sacre avec éner­gie, ce qui déplaît à sa com­pagne.

La paix reve­nue, leur route se sépare. Il entre­prend une recon­ver­sion en deve­nant fos­soyeur car il y a tant de cadavres à enter­rer. Mais les chairs attirent des para­sites nécro­phages qui pro­fanent les corps. Or, il faut que ceux-ci res­tent intacts, autant que pos­sible, pour accé­der à l’Après-Vie dans l’au-delà. Les prêtres trouvent une solu­tion avec la construc­tion de cime­tières rou­lants, d’énormes immeubles où sont mis en terre les cadavres ramas­sés en cours de route. Junia devient la cor­nac de Mas­to­saures, d’énormes bêtes, au carac­tère impré­vi­sible, qui tractent ces immeubles-cimetières. Sha­gan entre comme fos­soyeur dans l’immeuble avec ses deux com­pa­gnons. Mais rien ne se passe comme le pré­voient les reli­gieux car…

Ce roman est une suite d’actions, de situa­tions, aussi impro­bables qu’imaginatives, que le roman­cier enchaîne avec une extra­or­di­naire cohé­rence. Il met en avant les suites de conflits avec des enjeux reli­gieux et une nature qui ne s’en laisse pas conter. Il intro­duit des aspects reli­gieux et l’adaptation de leurs concepts aux situa­tions. Il ima­gine une Banque Cen­trale de l’Hadès dont Hécate, la déesse de la mort, les Parques, sont action­naires. Cet éta­blis­se­ment mise sur des guer­rier d’exception, de bons pour­voyeurs en main-d’œuvre d’outre-tombe. Sha­gan fait par­tie de ces élus, mais…

À tra­vers ce récit aux mul­tiples aven­tures mus­clées, l’auteur mène nombre de réflexions sur la nature humaine, sur ce besoin de tuer, sur ces diri­geants qui veulent des mas­sacres aux noms d’idéologies toutes plus ou moins ineptes et débiles.

Avec ce nou­veau roman, Serge Brus­solo conti­nue d’enchanter les lec­teurs avec ses trou­vailles inac­cou­tu­mées, avec ses intrigues où la déme­sure le dis­pute au fan­tas­tique, mais dont les racines puisent dans les faits socié­taux. Ces der­niers sont exploi­tés avec un sens récit et un talent peu com­muns de conteur.

serge per­raud

Serge Brus­solo, Les dieux aveugles, H&O Poche, août 2024, 288 p. — 9,90 €.