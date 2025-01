Philippe Comar, Un cri derrière la porte

Cas limites

« Les portes laissent pas­ser les cris, les râles, les gémis­se­ments, aussi bien ceux des peintres fous que ceux des amants lorsque les corps exultent. », écrit Phi­lippe Comar. Il posse plus loin sa poé­sie aux ana­lyses intrin­sèques. Celle-ci rap­pelle que les sons inar­ti­cu­lés ne font que sou­li­gner l’absence de tout mot audible.

Si bien que les portes sont là pour étouf­fer les confi­dences. Elles semblent muettes comme des huis de pri­son ou des dalles de tombe. S’y devinent ces cris d’un fou ou des hur­le­ments d’amours pas­sion­nées. Mais l’auteur pousse plus loin son exper­tise à l’épreuve du temps.

Surgissent des sou­ve­nirs en miettes nour­ris par­fois d’une ter­reur pro­fonde qui fut ravi­vée au creux de la nuit. Mais ces rap­pels tentent de congé­dier l’angoissé au temps de son enfance. Et en par­ti­cu­lier celui de l’immeuble fami­lial et de sa cage d’escalier qui était usée par les va-et-vient. Mais remontent les obs­curs mobiles de l’auteur. Il se fait guide de ses choix et ses curio­si­tés plus d’adulte que d’enfant de jadis.

Res­tent néan­moins des zestes et de errances mémo­rielles. Elles mènent jusqu’à ce qu’il nomme “l’attirail sym­bo­lique” souf­flé par la porte et les cris. Ils vont jusqu’au seuil des arts et de la mythologie.

En sa pure finesse et ses ana­lyse, Bre­ton, Ernst, Piaf, Cal­las, Rodin et Phi­lo­mène entre autres s’y aper­çoivent. Existe ainsi, dans l’esprit, le fruit des bien des entrailles où en gésines brillent encore der­rière la porte des ruines lais­sées par les fan­tômes. Ils res­tent des monu­ments de plai­sir ou de désir où les fan­tasmes deviennent la sœur de la vérité et aussi de ses crues si fic­tions dont aucun orgasme n’est tu - même si ses vagues tuent.

jean-paul gavarrd-perret

Phi­lippe Comar, Un cri der­rière la porte, Mono­types d’Édith Dufaux, Edi­tions Fata Mor­gana, Font­froide le Haut, 2025, 48 p. — 14,00 €.