Patrizia Ricchiuti, Liquid Time

Ordre et méthodes

Les pho­to­gra­phies et vidéos de Patri­zia Ric­chiuti sont un miroir de son exis­tence indi­vi­duelle et des formes des forces qui ont puis­sam­ment mar­qué son che­min de vie. Existe tou­jours chez elle une réflexion sur le temps humain.

À la base de chaque œuvre se trouve le sens de la limite et de l’éphémère de la condi­tion humaine, de sa fra­gi­lité qui, en tant que condi­tion néces­saire, ext suf­fi­sante. Elle s’accompagne d’une ten­sion vers l’illimité, l’inachevé.

Existe de près comme de loin dans ses effets de prise une exten­sion ou une réten­tion de l’espace phy­sique. L’impossibilité d’arriver à la repré­sen­ta­tion de l’espace infini, illi­mité est pré­sente afin d’illustrer l’humain – pré­sent ou absent – à tra­vers ses per­son­nages ou ses pay­sages.

Pour elle, l’œuvre laisse place au ter­rain de l’espérance, celle aussi de sau­ver de le monde par le biais de le par­tie spi­ri­tuelle et char­nelle de l’humain aux­quelles elle peut don­ner un sens à tra­vers divers types de prises.

jean-paul gavard-perret

Patri­zia Ric­chiuti, Liquid Time, Borgo Pio Art-Gallery, 2024, Rome.