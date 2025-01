Jean-François Di Giorgio & Fabrizio Des Dorides, Wyoming, 1863 — t.01 : “Cinq jours pour mourir”

Un wes­tern intense

Ce récit com­plet en trois tomes est signé de Jean-François Di Gior­gio qui scé­na­rise, entre autres, Samu­rai (Soleil) depuis 2005. Il ins­talle son drame dans les éten­dues sau­vages du Wyo­ming et du Mon­tana. Il détaille le par­cours de trois per­son­nages prin­ci­paux. Une mère de famille, Emma Bridges, qui a vu sa vie dévas­tée quand une bande d’individus san­gui­naires a enlevé ses deux fillettes. Un jeune homme qui porte un lourd secret et ne pos­sède qu’un vieux fusil. Un voleur qui décide d’user de la ruse pour réus­sir le plus beau coup de sa car­rière de cri­mi­nel. Mais rien ne se dérou­lera comme prévu et le prix à payer semble ter­rible pour chacun.

La pre­mière vignette montre une rue jon­chée de cadavres humains et ani­maux. Un homme menace une femme bles­sée, réfu­giée der­rière un muret. L’action se déporte quelques jours avant quand un ado­les­cent quitte la ferme fami­liale pour l’université. Il est assas­siné par une bande de voleurs de che­vaux qui ne laisse aucun témoin. C’est un groupe de Mexi­cains, com­man­dés par Alberto, qui sème la ter­reur sur le ter­ri­toire.

Lorsqu’il rentre retrou­ver son frère aîné, celui-ci constate le petit nombre de che­vaux rame­nés. Ce der­nier ambi­tionne d’attaquer le Creek Ranch où le trou­peau est très impor­tant. L’ennui, c’est qu’il est très bien défendu. Mais Diego a une idée…

Le len­de­main, arrive au Creek ranch, une dili­gence avec une jeune femme ron­de­lette, la fille du pro­prié­taire en com­pa­gnie de son fiancé, un gigolo, pour célé­brer leur mariage. Avec eux, Emma, une femme qui par­court le pays à la recherche de ses deux filles qui lui ont été enle­vées.

Le sort va réunir trois des­tins que tout oppose car…

La pré­sen­ta­tion des pre­miers élé­ments, dans cet album, est très édi­fiante par la suc­ces­sion de com­bats, de meurtres, de déchaî­ne­ments de vio­lence, de che­vau­chées dans des pay­sages gran­dioses mais hos­tiles.

Fabri­zio Des Dorides assure le des­sin quand Gar­luk réa­lise la mise en cou­leurs. Et c’est un gra­phisme par­ti­cu­liè­re­ment réussi qu’ils pro­posent. Le des­sin est réa­liste et les coups de feu effi­cace pour faire jaillir le sang. Les décors, qu’ils pré­sentent des inté­rieurs ou des pay­sages, sont par­fai­te­ment ren­dus. Les cou­leurs asso­cient l’atmosphère des dif­fé­rentes séquences de belle manière.

Un pre­mier tome qui emporte l’adhésion, tant pour le début d’une his­toire que l’on pressent ter­rible, que pour la mise en images qui séduit le regard.

serge per­raud

Jean-François Di Gior­gio (scé­na­rio), Fabri­zio Des Dorides (des­sin) & Gar­luk (cou­leur), Wyoming,1863 — t.01 : Cinq jours pour mou­rir, Soleil, coll. “Aven­tures”, octobre 2024, 56 p. — 15,50 €.