Actes Sud — Décès d’Howard Buten

Commu­ni­qué de presse

“Howard Buten, le clown Buffo, n’est plus… Nous avons appris avec tris­tesse son décès sur­venu ven­dredi 3 jan­vier, à l’âge de 74 ans.

Un numéro de music-hall de quelques minutes, créé en 1973, et Buffo était né ! Il ne deman­dait qu’à gran­dir. Buffo, pitre céleste, dan­seur, chan­teur et musi­cien, a pro­mené sa sil­houette fra­gile à tra­vers le monde. Dans l’ouvrage publié chez Actes Sud en 2005, Howard Buten a offert un éclai­rage intime à l’histoire de son drôle de clown, depuis ses pre­miers pas aux États-Unis jusqu’à son envol en France.”

Né en 1950 à Détroit (Michi­gan), Howard Buten a mené de front, aux États-Unis puis en France, trois car­rières qu’il a tenu à sépa­rer clai­re­ment. Le jour, il était psy­cho­logue cli­ni­cien à Saint-Denis et consa­crait sa vie aux enfants autistes dans le centre Adam Shel­ton qu’il a créé en 1996. Le soir, il se trans­for­mait en Buffo, la nuit était réser­vée à l’écriture.

Après son best-seller en 1981, Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué, il a publié six autres romans, tous tra­duits par Jean-Pierre Carasso, aux édi­tions du Seuil (Le Cœur sous le rou­leau com­pres­seur en 1984, Mon­sieur But­ter­fly en 1987, Il fau­dra bien le cou­vrir en 1989) et aux édi­tions de l’Olivier (His­toire de Rofo, clown coécrit avec Jean-Pierre Carasso en 1991, C’était mieux avant en 1994, Quand est-ce qu’on arrive ? en 2000), ainsi que des ouvrages sur les autistes (Ces enfants qui ne viennent pas d’une autre pla­nète : les autistes, 1995 chez Gal­li­mard Jeu­nesse et Il y a quelqu’un là-dedans : des autismes chez Odile Jacob, 2003).

Nancy Hus­ton a sou­haité lui rendre un der­nier hom­mage dans un très beau texte, “Danse des molécules”:

Danse des molé­cules, danse des neu­rones, qui font que nous sommes ou croyons être ceci ou cela ; danse des sou­ve­nirs qui vont et viennent, affleurent et sombrent, nous consti­tuent un moment puis se dis­solvent, se dis­persent, deviennent lettres flot­tantes, bribes de cou­leur, éther. Howard tu viens de “pas­ser dans la pièce à côté” comme disait l’autre, et tu m’en deviens subi­te­ment plus pré­sent : alors qu’on s’est perdu de vie depuis treize ans se réveillent et s’animent dans mon cer­veau aujourd’hui mille sou­ve­nirs de toi.

Howard ! ami ! cama­rade ! grand frère en bilin­guisme, bicul­tu­ra­lisme et exil ! Elec­tron libre aux métiers mul­tiples ! Clown et psy, vio­lo­niste et roman­cier, grand amou­reux et grand dépres­sif, et foin du besoin mala­dif du cloi­son­ne­ment chez les Français !

Je me sou­viens du jour où, fier à juste titre, tu m’as fait visi­ter le “Centre Adam Shel­ton” qui venait d’ouvrir à Saint-Denis, demi-pension pour adolescent.es atteint.es de troubles du spectre de l’autisme, nommé d’après un de tes pre­miers patients. En m’accompagnant à la sor­tie après la visite, voyant un jeune en train de ges­ti­cu­ler en mar­mon­nant devant la porte, tu lui as lancé : “Tu es blo­qué ? Et qu’est-ce qu’on fait quand on est blo­qué ? Mais oui ! On danse !!” L’attrapant dans tes bras, tu l’as entraîné dans une valse endia­blée qui a fini par le pro­pul­ser, hilare, de l’autre côté de la barrière.

Je me sou­viens que, venant me rejoindre à Mont­réal, à Quim­per ou à la Vieille Grille dans la 5e arron­dis­se­ment de Paris, jouant The­lo­nius Monk face à mon Gesualdo dans Les Dis­so­nants, un spec­tacle sur les musi­ciens et la folie, tu n’avais jamais le trac. Tu pou­vais lire le jour­nal jusqu’à trente secondes avant ton entrée en scène.

Je me sou­viens de t’avoir croisé par hasard à Avi­gnon très tard le soir, assis seul à une ter­rasse de café. Tu venais de don­ner Buffo pour la trois mil­lième fois envi­ron, incar­nant magis­tra­le­ment en ce per­son­nage notre désar­roi, notre timi­dité, notre mal­adresse et notre soif d’amour à nous tous – mais cette fois-là tu avais eu un trou. “Trou noir, m’as-tu dit, secoué. Ce n’est pas que je ne savais pas où j’en étais dans le spec­tacle, je ne savais plus où j’étais tout court… ni qui.”

Avant, après, peu importe : je me sou­viens de belles fêtes chez nos amis com­muns. Leur fils ado­les­cent, neu­roa­ty­pique, t’enchantait en com­po­sant et en recom­po­sant la liste des invi­tés: à cette fête-ci, à la sui­vante, et à la sui­vante encore. Que la fête com­mence ! J’aurais tant aimé que tu puisses ren­con­trer ma pre­mière petite-fille Sofia, dont les dif­fi­cul­tés de corps et d’esprit ont trans­formé en bien toute la famille.

Je me sou­viens de nos mati­nées de fous-rires pas­sées à cher­cher des rimes et calem­bours en tra­dui­sant les chan­sons de ta comé­die musi­cale Quand j’avais cinq ans je m’ai tué. Le spec­tacle n’a jamais existé ; nos rires, si ! Je me sou­viens qu’un jour, arpen­tant bras des­sus, bras des­sous les rues archi­fa­mi­lières de ton quar­tier à New York, on s’est perdu.…

Je me sou­viens d’un soir où, atta­blés dans un res­tau­rant rue du Fau­bourg du Temple à Paris, nos trous de mémoire sont deve­nus le tissu même de notre conver­sa­tion. En sor­tant tes sous pour m’inviter à la fin du repas, tu as ren­versé un verre, fai­sant gicler du vin rouge sur la nappe blanche et ma che­mise tout aussi blanche. Ébahi, il a été, le ser­veur, de nous voir rire aux éclats, et souf­flé, ensuite, de décou­vrir la géné­ro­sité de ton pourboire.

Je me sou­viens de ta fidé­lité, en ami­tié comme en amour.

Ça a été une joie abso­lue de par­ti­ci­per, un moment – avec toi, Howard Buten, Buffo, The­lo­nius, Ben, et ainsi de suite –, à cette danse des molé­cules et des synapses qui vient de s’interrompre, et que les gens appel­le­ront désor­mais “ta vie”.

Nancy Hus­ton