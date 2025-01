(Où entrer ?)

Il faut y ren­trer. Nul besoin d’en sor­tir mais nous voici obli­gés d’y péné­trer. Décou­vrir varia­tions, déve­lop­pe­ments, diver­si­fi­ca­tions, rami­fi­ca­tions, feuillai­sons, flo­rai­sons, fruc­ti­fi­ca­tions, réen­se­men­ce­ments. Ils suf­fisent à dire la com­plexité de la vie et du monde là où jubile par leur géné­ro­sité ce qui exta­sie et ravit. Nul ne dira quoi, qui, ni quand.

Mais naît et s’abreuve ici la même source de l’écriture ou de l’image. Elle pos­sèdent cha­cune sa langue et ont en com­mun une struc­ture fon­dée sur une har­mo­nie. Le tout est d’avoir du pif. Selon deux dimen­sions : hori­zon­tale (l’axe syn­tag­ma­tique) et ver­ti­cale (l’axe para­dig­ma­tique).

La chose est claire mais joue des har­mo­niques ou des réso­nances qui per­mettent de se super­po­ser en se suc­cé­dant par — entre autres — un nez pincé qui exige par­fois, par sa pointe, la pro­fon­deur des har­mo­nies, sans mettre en valeur le jeu de l’acrostiche plus défi­ni­tion­nelle que lyrique.

Bref, c’est de l’épaisseur intrin­sèque du signe, s’appuyant d’une manière par­fois ambi­guë sur les rap­ports entre forme et séman­tique. Nous y sen­tons l’entrée en une réso­nance énigmatique.

jean-paul gavard-perret

Photo : Irving Penn