Giordana Verzilli, Chromo-Fragmentations (expostion)

L’âme et la lumière

La (belle) Romaine Gior­dana Ver­zilli a des­siné très jeune avant d’entrer à l’Institut pro­fes­sion­nel d’État du cinéma et de la télé­vi­sion R. Ros­sel­lini à Rome, dans la sec­tion gra­phique. Mais elle a vite quitté la télé­vi­sion et le gra­phisme pour la pein­ture. Suite à un car­ci­nome, ses attentes et désirs ont changé et elle a retrouvé plus tard, se libé­rant de son angoisse, la vie pour réa­li­ser ses désirs d’amour et de mater­nité grâce à sa pein­ture et s’évader en elle dans son monde de rêves et de couleurs.

Elle par­ti­cipe à de nom­breuses expo­si­tions col­lec­tives, d’abord au Palazzo Saluzzo à Gênes, Rome, Venise, Milan, Padoue, etc. et pro­duit ses pre­mières expo­si­tions per­son­nelles : «With you love in 2022 » (Rome) et « Cromo-Fragmentations » au Musée dio­cé­sain d’Albano en mai 2024. Elle uti­lise les cou­leurs acry­liques sur toile et com­bine l’utilisation de sym­boles gra­phiques, repré­sen­tant l’âme, l’énergie vitale, et des flux en mou­ve­ment continu. Sa tech­nique « chromo frag­men­ta­tions » se divise en trois phases. La pre­mière est celle de la par­cel­li­sa­tion de cou­leurs, puis une période de tis­sage où la créa­trice « coud » ensemble chaque frag­ment éner­gé­tique. La troi­sième phase est ce qu’elle nomme ses illu­mi­na­tions pour char­ger ses toiles de lumière.

jean-paul gavard-perret

Gior­dana Ver­zilli, Chromo-Fragmentations, Gale­rie Roc­cart, Flo­rence, 2024–2025.