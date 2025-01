La littérature ni au Candy shop ni aux fraises

La lit­té­ra­ture est mena­çante, puisqu’elle ne dit rien de l’actualité éter­ni­sée que les éter­nue­ments jour­na­lis­tiques, socio­lo­giques et poli­tiques affa­dissent encore, mais tout de l’humano-divinité de l’homme pour reprendre l’expression de Ber­diaev. Dans Kafka au Candy shop, Patrice Jean encense la lit­té­ra­ture, son mode sin­gu­lier de dire ce qui est et sur­tout ce qui n’est pas visible, en pre­nant pré­texte des pro­pos d’une débile sur les rai­sons qui lui font détes­ter La Méta­mor­phose de l’écrivain tchèque.

Tout com­mence par quelques pages d’un effet dro­la­tique où, par une mise en abyme déli­rante, tout serait réduc­tible aux condi­tions dans les­quelles votre inter­rup­teur élec­trique, votre ton­deuse à gazon, votre manière de pro­non­cer le « oui », la lon­gueur de votre sexe s’exercent à être ce qu’ils sont. En une phrase : tout serait poli­tique. Com­bien de fois avons-nous entendu cette pen­sée de diptère qu’un « han­ne­ton micro­cé­phale » aurait invité à dîner dans un cloaque décoré par un égou­tier.

Quand on n’a pas de vie inté­rieure ou lorsqu’on est effrayé par elle (ce qui est plus rare), tout s’explique par le « monde » exté­rieur, celui où les soi-disant faits font soi-disant auto­rité sur la fac­tice réa­lité. Depuis Nietzsche pour­tant, on sait que le monde n’est qu’un phé­no­mène esthé­tique, là où « le roman est le point de ren­contre entre le spec­tacle objec­tif des socié­tés et la vie inté­rieure de l’individu » si bien que « un roman­cier ne (peut) pas être un direc­teur de conscience ».

Sans la lit­té­ra­ture, le monde « serait riche en pro­messes et pauvre en effets » pour citer l’immense Bos­suet. Patrice Jean nous pose la ques­tion : qui y a-t-il de pire qu’un « roman­cier » qui milite ? Qui a des idées de sur le monde ? Rien si ce n’est la pro­li­fé­ra­tion des écri­vants, des com­men­ta­teurs, des psal­mo­diants, des « convain­cus de ». L’homologation du roman (le roman homo­lo­gué) par la poli­tique est la pire entrave à la créa­tion lit­té­raire : car si même la péri­pé­tie devient poli­tique, alors il n’y a plus que le dial­lèle au fond du laby­rinthe à droite plan­qué dans une remise des­cen­due dans une cave : au soleil, il ne res­tera que l’épave poli­ti­sée, c’est-à-dire à peu près rien de lisible.

Patrice Jean déve­loppe deux très belles idées. D’une part, le mili­tan­tisme n’a pas besoin d’injustices. Il se suf­fit à lui-même. Il est à lui-même ce « monde inté­rieur » tota­le­ment objec­tivé si bien que, si les inéga­li­tés dis­pa­rais­saient, les mili­tants seraient à la recherche de « l’oppression incon­nue ». En effet, s’il n’y avait pas d’oppression, il fau­drait l’inventer, car « l’oppression incon­nue » se pré­sente comme un temps perdu qu’il fau­drait res­se­me­ler et une méta­phy­sique sans avant et sans être.

D’autre part, la dis­pa­ri­tion de l’idée de péché ori­gi­nel (com­prise comme « le défaut ori­gi­nel du vivant » en butte à la déli­ques­cence et à la mort) conduit néces­sai­re­ment à croire que les « injus­tices » ne résultent que des condi­tions d’existence des hommes et non de leur fini­tude pro­gram­mée. En consé­quence de quoi, la lit­té­ra­ture au sens large, si elle ne sert à rien dépar­ta­ger, doit être « cor­rec­tive », c’est-à-dire sans ima­gi­na­tion. Bref, dans un livide oxy­more, la lit­té­ra­ture ne doit pas être lit­té­raire. Le soleil noir est rem­placé par la conne­rie vaine comme s’il pou­vait exis­ter une sot­tise subtile.

Prenant le revers de cette « théo­rie » lil­li­pu­tienne aux muscles d’alcoolique, Patrice Jean peut écrire que, à l’origine de la créa­tion esthé­tique, il y a la ven­geance. Je dirais même le res­sen­ti­ment et la honte d’être soi, car la créa­tion mani­feste tou­jours la peti­tesse d’être soi dans la gran­deur de ce qu’on l’on com­pose et pro­duit. Sans haine, pas de livres pro­fonds. Sans honte, pas de pen­sées géniales. Le res­sen­ti­ment poli­tique, qui est toute l’Histoire, détruit : au fond, l’Histoire n’est que la conden­sa­tion de ce res­sen­ti­ment en cothurnes ou en cra­vates en fonc­tion des époques. L’Histoire est là pour nous faire croire que le Mal est un pas­sa­ger clan­des­tin. La haine « artis­tique », sou­vent com­pul­sive au point d’être « incréée », bâtit.

La lit­té­ra­ture montre, sans téléo­lo­gie, que l’Histoire n’existe pas et qu’elle est le nom volon­tai­re­ment oublié du Mal… et des bien­faits (car si le mal existe, le Bien n’habite plus à l’adresse indi­quée). Dans cette pers­pec­tive, « on pour­rait écrire une his­toire de la lit­té­ra­ture, comme l’histoire trans­fi­gu­rée de la ven­geance ». La lit­té­ra­ture a donc une ori­gine « humi­liante » même si le fait que « le res­sen­ti­ment aiguillonne l’écriture d’une œuvre ne signi­fie pas qu’elle se réduise à cette brû­lure ori­gi­naire… Toute créa­tion, à l’image de tout ce qui existe, suit une loi incon­nue d’invention des formes ».

En effet, si, selon cer­tains théo­lo­giens, le mal est ce qui reste d’avant la créa­tion, la lit­té­ra­ture s’en nour­rit sans nous en gué­rir : la lit­té­ra­ture n’est pas une thé­ra­pie ni une enclave pour pla­ce­bos. La lit­té­ra­ture est ce qui reste après la créa­tion. Elle doit fouet­ter le sang, même des suc­cubes ! La lit­té­ra­ture doit porte des San­tiags dans le cha­toie­ment des coups de pied au cul qu’il reste à four­nir : il faut fes­ser « les der­niers hommes », ceux dont les ancêtres étaient des conquis­ta­dors et qui font désor­mais du vélo avec un casque dans la crainte de choir. Le roman­cier ne consulte pas s’il veut s’abstraire, et lui, avec nous, du nar­cis­sisme des mas­tur­ba­tions sans éja­cu­lat et du déam­bu­la­teur social. C’est une hybri­da­tion de coupe-jarret et de la tra­ver­sée des apparences.

Certes, on peut dou­ter de l’utilité des romans, de leur pro­fu­sion mono­cel­lu­laire et gomi­née. Trop de romans ont le che­veu lisse et brillant. On dirait des sar­dines déboi­tées. On a envie de se réfu­gier sous la mous­ti­quaire, mais le zézaie­ment per­siste. En outre, quand le confes­sion­nal devient une place publique et les secrets de famille une salle des fêtes ser­vant le voyeu­risme, la lit­té­ra­ture devient plèbe sur le fond et la domes­ti­ca­tion du style vient ren­for­cer cette sen­sa­tion.

Le roman, qu’il soit à l’eau de rose ou cynique, se perd dans un décor de ker­messe gueu­larde et de chaise élec­trique avec le brin de sodo­mie inces­tueuse obli­ga­toire comme de dis­si­mu­ler ses son­ge­ries en régime sovié­tique. La lit­té­ra­ture res­semble alors à une décal­co­ma­nie d’un pho­to­co­pieur. Pour­tant, que de matière vivante pour sor­tir du sar­co­phage, pour déclouer le cer­cueil ! Que de matière pour échap­per à la repeinte annuelle des volets et à la biblio­gra­phie du store !

Néan­moins, avec Patrice Jean, je par­tage le sen­ti­ment que la lit­té­ra­ture n’est pas la langue morte des sciences sociales, à condi­tion tou­te­fois qu’elle condes­cende à sor­tir du cul-de-sac de la péri­pé­tie qui n’est que la péri­phé­rie de la grotte. Le roman doit rompre avec l’odeur du bar­be­cue et des his­to­riettes ; ce que Ara­gon avait déjà moqué dans son splen­dide Traité du style. Les roman­ciers doivent res­ter à por­tée de tir de l’invention roma­nesque, sans quoi la linéa­rité des­crip­tive, psy­cho­lo­gique l’emporterait sur la faconde et le style. Ne pas être « dans la suf­fo­ca­tion du pré­sent » sup­pose le sous-vêtement sty­lis­tique.

Je fais abso­lu­ment mienne l’idée que la créa­tion est « l’expression de la vie inté­rieure », for­mule qui rejoint la notion de style. Le style, c’est l’âme avec des vis­cères. Patrice Jean cite Kafka : « Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un bon coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ?… Un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous ». En ce sens, tous les vrais créa­teurs – je ne parle pas des moines copistes – sont soli­taires, c’est même ainsi qu’on recon­naît une âme à sa hotte de silence, de plus en plus trou­blé par la sono­ri­sa­tion de tout (avant quand quelqu’un par­lait tout seul, on le disait fou. Désor­mais, ce soli­loque a été géné­ra­lisé par les oreillettes télé­pho­niques, rédui­sant encore les poten­tia­li­tés du silence).

Les soli­tudes forment presque un cercle, mais elles ne se touchent pas ; seule la lit­té­ra­ture peut per­mettre d’évoquer cette ronde étrange, cette quasi-danse d’où les idées géné­rales, la poli­tique et le bien com­mun sont exclus. L’addition des soli­tudes ne confec­tionne aucun concept, même celui de soli­tude. Ces soli­tudes de créa­teurs ne sont que des bifur­ca­tions pour qui l’angle droit est aussi inté­res­sant que la contem­pla­tion d’une bouse. La lit­té­ra­ture n’est pas réduc­tible « à un mode de connais­sance (ou)… une forme pri­mi­tive et bien­tôt dépas­sée des sciences sociales. Elle dit de l’homme ce qu’aucune science ne pourra jamais dire ».

Patrice Jean nous parle pro­fon­dé­ment comme le véri­table écri­vain qu’il est, loin des dis­co­thèques de l’anecdote. L’absence de risque a tout tué, sauf le goût du risque avant le cime­tière. Les écri­vains « n’en sont pas », ne sont pas de la par­tie gré­gaire. Quand les mots deviennent péti­tion­naires, les récits « rézo­so­ciotent ». Les tifo­sis du néant agitent leurs dra­peaux dans des stades où les plus insi­gni­fiants se prennent pour Vic­tor Jara, fai­sant du remonte-pente.

Les écri­vains font « com­merce des indul­gences » pour savoir qui a le plus grand tube de mora­line à se pas­ser sur l’esprit. Patrice Jean dénonce avec brio cette auto­cen­trée tar­tu­fe­rie qui n’intéresse d’ailleurs pas le peuple, méta­mor­phosé en « masse exploi­tée ». Il s’en prend avec une superbe iro­nie à « cette pen­sée « contes­ta­taire » qui est celle des classes aisées et celle des réseaux cultu­rels » que ni Marx ni Gram­sci n’avaient anti­ci­pée. Rejoi­gnant Kun­dera, il per­çoit dans le kitsch « l’horizon indé­pas­sable du pro­gres­sisme » et la sanc­ti­fi­ca­tion du ket­man de Milosz, où les mots ne signi­fient plus que l’inverse de ce qu’ils signi­fient afin de main­te­nir le monde en l’état.

Dans des pages pleines de verve et de bons mots, Jean s’amuse du « bru­shing moral » des pro­gres­sistes sur leur « esca­beau » de vertu et pré­cise qu’un écri­vain est une hyène, et sur­tout un « dupon­to­logue » amusé contre les dames patron­nesses à couilles molles ; un créa­teur sait qu’« un réel qui, sage­ment, se tien­drait der­rière les grilles d’un roman ne serait qu’un réel domes­ti­qué ». Un écri­vain a son monde à lui, ses silences, sa drô­le­rie qui vitu­pèrent le cara­mel mou du « monde objectif ».

Au fond, les manus­crits d’un véri­table écri­vain sont tou­jours refu­sés, même quand ils sont publiés. Un écri­vain, à la manière de Flau­bert, « voit la pous­sière » qu’un aspi­ra­teur serait inca­pable d’ingérer. « Ce n’est pas un pri­vi­lège, c’est plu­tôt une élec­tion néga­tive. Une réponse à un han­di­cap onto­lo­gique ».

Avec Patrice Jean, célé­brons les béquilles inté­rieures pour sup­por­ter « l’increvable cha­grin » d’être !» Grâce à lui, entre autres, nous pou­vons espé­rer que « Flau­bert ne sera (pas) que le nom d’une rue ou d’un hôpi­tal » et qu’un radeau, fût-il de la méduse ou d’un Lévia­than quel­conque, nous gar­dera de la « grande noyade » de la lit­té­ra­ture par l’objet-livre !

valery molet

Patrice Jean, Kafka au Candy shop (La Lit­té­ra­ture face au mili­tan­tisme), édi­tions Léo Scheer, 2024, 160 p. — 19,00 €.