Catherine Andrieu, Un bain d’étoiles

Noire sœur

Auteure entre autres de Les griffes d’obsidienne, Des nou­velles de Mino­taure et de Le cli­que­tis des mâts (Rafael de Sur­tis, 2024), Cathe­rine Andrieu est née en 1978. Après une enfance au bord de la Méditerranée,elle a ensei­gné la phi­lo­so­phie à Aix-en-Provence. Elle débute une car­rière d’artiste-peintre, sous l’influence de Munch et du pop art, puis un drame marque l’entrée de l’auteure dans le monde par­ti­cu­lier de la poé­sie et de l’écriture au sein d’une mytho­lo­gie per­son­nelle dans une ving­taine de récits poé­tiques et recueils. Elle vit depuis 2021 à Royan où elle pour­suit son œuvre singulière.

Dans Un bain d’étoiles à la mémoire de Noé­mie, elle pro­pose des voyages avec sa sœur et rap­pelle qu’était amou­reuse, un jour sur deux, d’éphèbes de for­tune musi­ciens « le reste de l’année n’importe où / Mais avec toi mon chat, c’est chez moi par­tout ». Ayant besoin du ver­tige des vagues, à dix-sept ans elle s’est enfuie « dans la nuit la colère du père » vite rat­tra­pée par les flics mais écri­vait déjà des poèmes. Depuis, elle écrit des textes où tem­pêtent des « vais­seaux fra­cas­sants d’écume » là où nichent les mouettes sur le port de Royan. Flotte le cadavre vivant de ses amis d’enfance dans les méandres de sa mémoire. « Som­nam­bule telle une pou­pée à mon effi­gie sous la lune immo­bile ». D’où ses adieux et retours dans ses” irra­dia­tions com­plot de la lumière”.

Dès lors, Cathe­rine Andrieu, poète sur­réa­liste par excel­lence, pour­suit ses illu­mi­na­tions sur le fil de l’indifférence de ses hommes et reste seule avec son « chat-grin ». Jadis schi­zo­phrène, elle avance en ce port d’Océan. D’où cette ode à la sœur avec laquelle elle prend encore la nuit en bain d’étoiles. Appri­voi­sée « comme le renard du Petit Prince », sa mor­sure de la dis­pa­ri­tion demeure.

jean-paul gavard-perret

Cathe­rine Andrieu, Un bain d’étoiles, Encres Vives, collec­tion Encres Blanches, 2025, Abon­ne­ment 12 vol. (1 an), cor­res­pon­dance à Éric Chas­se­fière, 232 av. du Maré­chal Juin 34110 Frontignan.