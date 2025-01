Edouard-Marie Gallez, Le christianisme face aux autres religions

Le dia­logue inter­re­li­gieux et ses limites

Le livre du Père Gal­lez n’est pas un pam­phlet mais une étude très sérieuse qui n’en attaque pas moins cer­tains dogmes du reli­gieu­se­ment cor­rect : un cer­tain rela­ti­visme pla­çant toutes les reli­gions sur le même plan et les condi­tions dans les­quelles se déroule le dia­logue inter­re­li­gieux, fruit du concile Vati­can II.

L’auteur conteste avec force le concept “des reli­gions”, qu’il voit comme un piège tendu par les cou­rants laï­cistes afin d’enlever au chris­tia­nisme toute pré­ten­tion à déte­nir la vérité. Pre­mier pro­blème. Le deuxième se situe dans la récu­pé­ra­tion de ce concept par les Pères conci­liaires. Une démarche qui les a conduits à clas­ser l’humanité dans dif­fé­rents cercles en fonc­tion de la proxi­mité de leurs croyances avec le chris­tia­nisme, ce qui ne reflète qu’imparfaitement les com­plexi­tés humaines.

Or, toutes les reli­gions se valent-elles ? Le Père Gal­lez ne le croit pas, en tout cas dénie à plu­sieurs d’entre elles la notion de pro­grès et de liber­tés. Troi­sième pro­blème. En fait, les croyances paëinnes per­met­taient le dia­logue et même les échanges syn­cré­tiques, ce qui ne cor­res­pond pas aux réa­li­tés des reli­gions post-chrétiennes. Le dia­logue doit donc être réa­lisé dans le res­pect de la vérité don­née par le Christ. Car il y a bien un avant et un après Jésus, comme ne cesse de le répé­ter l’auteur. Ce qui le place au centre de l’histoire pour les chrétiens.

Enfin, l’oubli et la négli­gence avec les­quels l’Eglise d’aujourd’hui traite de la Révé­la­tion pro­voquent un vide dont pro­fitent deux dan­gers mis en avant par le Père Gal­lez : les mes­sia­nismes et les spi­ri­tua­li­tés qui, tous les deux, rem­placent Dieu. Et l’auteur de bien ana­ly­ser leur dyna­mique tota­li­taire issue de la volonté de sor­tir de la condi­tion humaine, de l’améliorer, d’installer le para­dis sur terre, “d’être comme des dieux.“

On en revient donc au fon­de­ment même de la Révé­la­tion : le Che­min, la Vérité, la Vie. Tout simplement.

frr­dr­ric le moal

Edouard-Marie Gal­lez, Le chris­tia­nisme face aux autres reli­gions, Artège, jan­vier 2025, 173 p. — 17,90 €.