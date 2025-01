Perino & Vele, Our Myths (exposition)

Masses et rations

Emiliano Per­ino et Luca Vele forment un duo artis­tique connu pour son style très per­son­nel, avec lequel ils tra­duisent l’imagerie figu­ra­tive en sculp­tures, en ins­tal­la­tions à grande échelle. Ils en sur­montent les limites et les bar­rières par l’ironie. Le tout animé par un fort sens des res­pon­sa­bi­li­tés éga­le­ment exprimé par les maté­riaux uti­li­sés, favo­ri­sant l’utilisation du papier mâché. Leurs sculp­tures se nour­rissent des ten­sions de la société contem­po­raine qu’ils aspirent à surmonter.

En 1999, ils ont été sélec­tion­nés par Harald Szee­mann pour la Bien­nale de Venise et par­ti­cipent tou­jours à de nom­breuses expo­si­tions inter­na­tio­nales par l’utilisation ori­gi­nale du papier mâché ici obtenu par la macé­ra­tion de jour­naux natio­naux pour des sculp­tures qui abordent de grandes ques­tions poli­tiques et sociales.

L’exposition pré­sente la der­nière pro­duc­tion de Per­ino & Vele, avec une série d’œuvres axées sur le thème du mythe, entendu comme un ensemble d’images sym­bo­liques qui influencent la vie quo­ti­dienne et condi­tionnent les com­por­te­ments sociaux, les pré­fé­rences ali­men­taires, choix esthé­tiques, acti­vi­tés pro­fes­sion­nelles et loi­sirs. “Nous vivons à une époque où des objets tels que les jouets, les jeux vidéo, la bande des­si­née et d’autres biens se mêlent aux récits et au diver­tis­se­ment, créant un pay­sage cultu­rel et com­mer­cial dans lequel les his­toires sont au centre de l’expérience du consom­ma­teur”, écrivent-ils pour pré­ci­ser leurs ambitions

jean-paul gavard-perret

Per­ino & Vele, Our Myths, Gale­rie Anna Marra, Rome, du 4 décembre 2024 au 8 février 2025.