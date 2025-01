Pare-fumées

Ulrich Heinke, né à Kas­sel et ins­tallé à Ber­lin, tra­vaille comme artiste visuel prin­ci­pa­le­ment dans le domaine de l’art concep­tuel. Pour lui, la pho­to­gra­phie reste le moyen de docu­men­ter ses propres tra­vaux. Tout a com­mencé comme recherche de traces dans l’espace urbain puis cela s’est déve­loppé en voyages pro­lon­gés, au cours des­quels Ulrich Heinke s’approche avec pré­ci­sion mais aussi avec une légè­reté convi­viale du pay­sage urbain.

Son inté­rêt ne se porte pas sur les points d’attractions des capi­tales connues mais sur la nor­ma­lité de villes moyennes : Anvers, Ostende, Cagliari, Mul­house, Berne et Olo­mouc. Par­fois, des che­mi­nées sont comme des points d’exclamation dans le pay­sage urbain. Elles sont pour le pho­to­graphe soit d’une grande impor­tance en appa­rence, soit en tant que détails mar­gi­naux mais qui appar­tiennent à la thé­ma­tique géné­rale du livre.

Néan­moins, cette série comme les autres ne se pré­sente pas comme une col­lec­tion typo­lo­gique. Pour preuve et ici, les che­mi­nées sont le titre et la paren­thèse sur le pay­sage urbain. Preuve qu’une vieille che­mi­née en briques perd pro­gres­si­ve­ment sa fonc­tion d’origine. Elle se dresse comme relique et rémi­nis­cence d’un temps perdu ou oublié.

Ulrich Heinke reste un poète de l’espace urbain. Il trans­forme les lieux en scènes d’une pièce mys­té­rieuse par la lumière géné­ra­le­ment rayon­nante dans ses images sou­vent vides d’Homme même si leur ensemble annonce ce qui arri­ver car la vie s’y produit.

jean-paul gavard-perret

Ulrich Heinke, Schlot, Foto­hof , 2025, 400 p. — 25,00 €.