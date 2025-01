Yves Caro, Singe

Quand les signes font les singes

Soyons atten­tifs : dans une telle poé­sie dro­la­tique, le singe fait signe et ne s’en prive pas. En pleine cani­cule ou ailleurs, il pro­pose son Graal avant de grap­piller les rai­sins de la colère, de la volupté et sur­tout de la gau­driole. Mais le Singe est plus fûté qu’il n’y paraît. Il a trouvé en Caro son sem­blable, son frère mais aussi son alter ego modèle : Synge.

Le poète ins­taure des entrées clow­nesque où ce n’est pas le nez rouge qui fait le pitre mais l’inverse même s’il quitte la scène après avoir dérailler les signes de nos voies fer­rées dont nous sommes le chaos.

Ce des­tin délé­tère, le poète l’étouffe en une telle sotie en 49 sta­tions de che­min du croire autre­ment qu’au Gol­go­tha. Singe plus que le Christ, il a des idées larges et il connaît jusqu’ à la théo­rie des cordes, prêt à jouer sans doute de claves seins.

Par le rythme de ses vers (for­cé­ment libres), Caro rem­plit la mai­son de l’être des lec­teurs pour empi­ler des plai­sirs de satrape. Le tout par la lucarne du lan­gage où le sens se tor­tille par anti­po­disme ou pres­ti­di­gi­ta­tion. Il glisse, même si les mains de Singe veulent le rat­tra­per. Mais lorsqu’il monte sur scène existe encore plus un moment d’amour du public qu’un tableau de Klimt.

Singe va donc avan­cer jusqu’à ce que le rideau des mots se baisse. Jusqu’à la fin, il navigue sans implo­rer des vagues laides : grâce à Caro l’estuaire des signes s’élargit. Et qu’importe si son corps sent le départ. Des ficelles le rem­placent pour nouer ses frag­ments presque épars. Sorti, il n’est rien un condamné à mort. Les lucioles des mots du poète éclairent son temps imparfait.

Mais si les mots font la fête en une ryth­mique de mille mor­ceaux le charme se pour­suit qua­si­ment ex-nihilo. Preuve que, les rideaux tirés, l’obscurité de Singe est modeste. Il reste un amou­reux et ce singe rit encore avec celle (entre autres) avec qui il par­ta­gea une beauté velue et une forte femme qui en thèmes l’atteint, tron­quant quand le Mar­sala lasse au Mar­tini qui empêche de mots dire et ouvre l’appétit (d’un tel livre), l’aube, la nuit ou midi. A la vôtre !

jean–paul gavard-perret

Yves Caro, Singe, Louise Bottu édi­tions, 2025, 60 p. — 10,00 €.