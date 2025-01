Olivier Peru & Simone Buonfantino, West Fantasy — t.04 : “L’Orc, le Banquier et l’Assassin”

Dans l’Ouest, des bonnes sœurs…

Olivier Peru signe le scé­na­rio de ce nou­vel opus qui met en scène, dans le décor de la conquête de l’Ouest, des peuples fée­riques chers à la fan­tasy. C’est ainsi que se mêlent les actions menées par les colons, la quête de l’or, la construc­tion de che­mins de fer, le géno­cide des Amé­rin­diens, l’enfermement des sur­vi­vants dans des réserves, au cli­mat éso­té­rique.L’action est omni­pré­sente mais le scé­na­riste assène sa vision des faits, quelques véri­tés et juge­ments dans des réci­ta­tifs pas­sion­nants. Par­tagé en douze cha­pitres, ce nou­veau récit de la série met en scène trois per­son­nages prin­ci­paux. Deux d’entre eux sont man­da­tés pour tuer le troisième.

Sœur M, une reli­gieuse est tor­tu­rée pour lui faire avouer les rai­sons qui l’ont pous­sée à être dans ce quar­tier infré­quen­table la nuit. Mais celle-ci est une nonne tueuse de l’ordre de Sainte-Catherine. Elle est là pour une mis­sion… qu’elle mène à son terme.

Un homme cherche à déve­lop­per ses affaires, déjà plé­tho­riques, avec des élé­ments de puis­sance occulte pris aux peuples autoch­tones.

Yaretsi, une Chi­ca­norc met sa vie en dan­ger de toutes les manières pos­sibles pour se don­ner l’impression d’en avoir une. Sœur M et elle vont être réunies pour éli­mi­ner de la sur­face de la Terre Anson H. Ren­field, dit le Ban­quier, l’homme le plus riche et le mieux pro­tégé des Etats-Unis. Cer­taines de ses actions déplaisent à l’Église…

Pour faire vivre son récit, il anime trois per­son­nages prin­ci­paux. Une nonne qui com­mence à dou­ter de sa foi face à ce qu’on lui demande de faire. C’est aussi ce que toutes les reli­gions ont prôné et conti­nue de prô­ner, fai­sant fi de la vie humaine, pour assu­rer leur pou­voir. Ces res­pon­sables sont capables de toutes les vilé­nies, met­tant en avant des légendes, mais ani­més d’un réel goût pour le pou­voir et les biens maté­riels.

Avec Sœur M et l’orc Yaretsi, res­ca­pée des aven­tures de l’album pré­cèdent, l’auteur réunit deux femmes de carac­tère dans un uni­vers mas­cu­lin. Leurs rela­tions, leur com­plé­men­ta­rité dans la menée de la mis­sion qu’on leur impose est séduisant.

Si le des­sin est assuré par Simone Buon­fan­tino, né à Palerme, la mise en cou­leurs est le fruit d’un tra­vail minu­tieux de Nan­jan. Le pre­mier retient un des­sin à la fois réa­liste et emprun­tant aux Comics avec des men­su­ra­tions de per­son­nages proches de celles uti­li­sées dans ce genre de bande des­si­née. On retrouve tout le dyna­misme que requiert le scé­na­rio.

C’est avec une mul­ti­tude de tons sombres, de teintes fon­cées que le colo­riste assure une ambiance de vio­lence et de férocité.

Ce qua­trième volume conforte tout le bien que l’on peut trou­ver à cette série avec un couple d’héroïnes par­ti­cu­liè­re­ment atta­chant et un gra­phisme qui se découvre avec attention.

serge per­raud

Oli­vier Peru (scé­na­rio), Simone Buon­fan­tino (des­sin) & Nan­jan (cou­leurs), West Fan­tasy — t.04 : L’Orc, le Ban­quier et l’Assassin, Édi­tions Oxy­more, “col­lec­tion géné­rale”, novembre 2024, 60 p. — 15,95€.